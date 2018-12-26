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۵ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۴۳

فرمانده انتظامی دلیجان:

انبار دپوی سوخت قاچاق در دلیجان کشف شد

انبار دپوی سوخت قاچاق در دلیجان کشف شد

اراک- فرمانده انتظامی شهرستان دلیجان گفت: در عملیات ماموران انتظامی شهرستان دلیجان، ۲۰ هزار لیتر سوخت خارج از عرضه شبکه ملی کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر از پلیس، علی هاشمی در تشریح این خبر اظهار داشت: در تداوم طرح های عملیاتی پلیس در مبارزه با قاچاق سوخت، ماموران پلیس آگاهی شهرستان دلیجان در تحقیقاتی از دپوی سوخت قاچاق در انباری یک کارگاه و انبار ضایعاتی در یکی از شهرک های صنعتی این شهرستان مطلع شدند.

وی افزود: در عملیات بازرسی که به همراه نماینده تعزیرات حکومتی و شرکت نفت از این محل انجام شد، ۲۰ هزار لیتر سوخت قاچاق که به صورت غیرمجاز در این محل دپو شده بود، کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان دلیجان خاطرنشان کرد: با هماهنگی مقام قضایی این انبار پلمب و صاحب آن پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 4496467

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    نظرات

    • رضا IR ۱۰:۲۷ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۶
      1 0
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      با تشکر از نیروی انتظامی .خسته نباشید.به امیدخدا کشفیات سوخت و کالای قاچاق چندین برابر شود تا هرچه بیشتر اقتصاد کشور رونقگیرد و دست قاچاقچیان و مفسدین اقتصادی قطع شود
    • نادر IR ۱۹:۲۷ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
      0 0
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      مرحبا به نیروی انتظامی.

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