انبار دپوی سوخت قاچاق در دلیجان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر از پلیس، علی هاشمی در تشریح این خبر اظهار داشت: در تداوم طرح های عملیاتی پلیس در مبارزه با قاچاق سوخت، ماموران پلیس آگاهی شهرستان دلیجان در تحقیقاتی از دپوی سوخت قاچاق در انباری یک کارگاه و انبار ضایعاتی در یکی از شهرک های صنعتی این شهرستان مطلع شدند.

وی افزود: در عملیات بازرسی که به همراه نماینده تعزیرات حکومتی و شرکت نفت از این محل انجام شد، ۲۰ هزار لیتر سوخت قاچاق که به صورت غیرمجاز در این محل دپو شده بود، کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان دلیجان خاطرنشان کرد: با هماهنگی مقام قضایی این انبار پلمب و صاحب آن پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.