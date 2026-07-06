۳۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در کنگان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جوشن سهرابی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی شهرستان کنگان در راستای اجرای طرح عملیاتی سراسری مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی و عرضه خارج از شبکه، با پایش سهمیه‌بگیران عمده غیرفعال در سطح حوزه استحفاظی، با هماهنگی قاضی تعزیرات و نماینده شرکت ملی نفت از یک واحد صنعتی در این شهرستان بازدید به عمل آوردند.

وی افزود: طی این بازدید مشخص شد این واحد صنعتی، مقدار ۳۰۰ هزار لیتر سوخت تحویلی از شرکت ملی نفت را بدون وارد کردن به مخازن، به صورت خارج از شبکه به فروش رسانده و اقدام به قاچاق سوخت کرده است.

وی گفت: در این خصوص دو نفر از متصدیان مربوطه دستگیر و پرونده آنان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارسال شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر در پایان خاطرنشان کرد: پس از احراز محکومیت در مراجع قضائی و تعزیرات، برای واحد متخلف مبلغ ۳۰ میلیارد تومان جریمه صادر شد.