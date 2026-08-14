ویسی: وعده قهرمانی یا کسب سهمیه ندادم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی شامگاه جمعه ۲۲ مرداد، در نشست خبری پیش از دیدار با فولاد خوزستان اظهار داشت: شروع هر نوع مسابقاتی برای همه تیم‌ها مشکل‌ساز است چون شناختی از هم ندارند، با تمام توان و تمرکز می‌خواهیم نخستین ۳ امتیاز را دشت کنیم.

وی افزود: استارت هر عملیاتی خیلی مهم است، اگر ببری با اعصاب راحت لیگ را ادامه می‌دهی، نباختن خیلی مهم است، میزبان هستیم و کار سخت‌تری نسبت به فولاد داریم.

ویسی تصریح کرد: شناخت نسبی بر اساس بازی‌های دوستانه ملاک نیست، فولاد فولاد است چه موشک به کارخانه‌اش اصابت کرده باشد و چه نکرده باشد، ذهن حمید مطهری را به خوبی می‌شناسم.

سرمربی ذوب‌آهن گفت: قبلا در کنار فولاد و خوزستانی‌ها بودم اما یک مربی حرفه‌ای هستم و مهم این است در جایگاهی که قرار دارم کارم را به درستی انجام دهم، انگیزه چند برابر دارم و امیدوارم انرژی مثبتی که از همه دریافت می‌کنم در بازی فردا نتیجه داشته باشد.

وی با بیان این که در دربی دوستانه‌ با سپاهان جسور بودیم، خاطرنشان کرد: در ضدحملات موقعیت‌های بهتری داشتیم و فارغ از اشتباهات داوری عملکرد خوبی داشتیم؛ برای بازی فردا وینگر نداریم و ۶، ۷ بازیکن مصدوم داریم.

ویسی در خصوص نامه‌ای که پیش از شروع لیگ برتر نوشته است گفت: نامه نوشتم و تعهد بازی شرافتمندانه دادم که تعهد سنگینی نیست، وعده قهرمانی یا آسیایی شدن ندادم اما قول می‌دهم با تمام توان برای خوشحالی هواداران تلاش کنیم.

سرمربی ذوب‌آهن در خصوص آشتی هواداران با سکوها گفت: اگر بد بازی کنیم فامیل‌های خودمان هم به ورزشگاه نمی‌آیند، باید خوب بازی کنیم تا هواداران ذوب‌آهن به ورزشگاه بیایند.

وی در پایان گفت: می‌خواستم بازیکن لیگ یکی جذب کنم اما من را تهدید کردند و این بازیکن را پرسپولیس جذب کرد؛ ۳ بازیکن جوان ما در ترکیب اصلی خواهند بود؛ محمدجواد محمدی، آرش قادری، آرش مرتضوی، امید لطیفی و یکی دو بازیکن دیگر را برای بازی فردا در اختیار نداریم.