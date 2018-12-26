تعداد جایگاه های سوخت دماوند پاسخگوی جمعیت این شهرستان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه فرزام ظهر چهارشنبه در نشست کمیته سوخت شهرستان دماوند اظهار داشت: اختصاص سوخت به دستگاه و ماشینآلات کشاورزی در شهرستان دماوند با هماهنگی شرکت پخش فرآوردههای نفتی و جهاد کشاورزی بدون مشکل در حال انجام است.
وی با اشاره به مشکل تخصیص سوخت به اماکنی که از ژنراتورهای تولید برق بهعنوان پشتیبان استفاده میکنند، افزود: با توجه به گزارش ناحیه نفت دماوند این موضوع از اداره برق استعلام میشود، اما مراحل پاسخ استعلام به دلیل روند بررسی، زمانبر است و به همین جهت، باید گزارش به شرکت توزیع برق استان ارسال شود تا در مورد آن تصمیمگیری صورت گیرد.
معاون برنامهریزی واداری مالی فرماندار دماوند خاطرنشان کرد: دستور جلسه دیگری که مورد بررسی قرار گرفت اختصاص سوخت به اتباع بیگانه بود که مقرر شد تا مطابق ضوابط شرکت پخش فرآوردههای نفتی به اتباع مجاز با ثبت در سامانه سوخت بدون مشکل اختصاص مییابد، اما برای اتباع غیرمجاز سوخت تخصیص نمییابد که موضوع باید با اداره کل اتباع استانداری تهران مکاتبه و هماهنگی صورت گیرد.
فرزام با اشاره به مشکلات برخی از جایگاههای عرضه سوخت در دماوند تصریح کرد: در حال حاضر در شهر دماوند سه جایگاه عرضه سوخت بنزین وجود دارد که از این تعداد تنها جایگاه بعثت فعال است و دو جایگاه دیگر به لحاظ داشتن مشکل حقوق فعالیتی ندارند که مصوب شد تا مذاکراتی با مسؤولان این جایگاهها صورت گیرد و مشکل بهسرعت رفع شود؛ چراکه وجود یک جایگاه در شهر دماوند پاسخگوی نیاز شهروندان و مسافران نیست.
وی بیان کرد: پیشبینیهای لازم در مورد ذخیرهسازی سوخت توسط شهرداریها و دستگاههای خدماترسان صورت گرفته که بدون مشکل میتوانند سهمیه ذخیرهسازی خود را از شرکت پخش فرآوردههای نفتی دریافت کنند تا در مواقع بحران مشکلی از این بابت نداشته باشند.
لازم به ذکر است، هماکنون در شهرستان دماوند ۱۲ جایگاه عرضه سوخت وجود دارد که ۲۲ میلیون لیتر فرآورده نفتی را در قالب سوخت مایع و گاز عرضه میکنند.
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