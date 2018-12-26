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۵ دی ۱۳۹۷، ۱۹:۳۲

معاون سیاسی امنیتی فرمانداری گرگان خبر داد:

کاهش ۶.۲ درصدی نرخ طلاق طی ۸ ماهه نخست امسال در گرگان

کاهش ۶.۲ درصدی نرخ طلاق طی ۸ ماهه نخست امسال در گرگان

گرگان- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری گرگان گفت: طبق آمار اعلام شده از سوی ثبت احوال، نرخ طلاق طی هشت ماهه امسال در گرگان نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته ۶.۲ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فرمانداری گرگان، علی اکبر قجری اظهار کرد: طبق آمار اعلام شده از سوی ثبت احوال شهرستان گرگان، نرخ طلاق در هشت ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته ۶.۲ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: تقویت تاب آوری اجتماعی به ویژه در حوزه خانوادگی یکی از موضوعات محوری در برنامه های تحکیم بنیان خانواده است که با جدیت از سوی امور بانوان و خانواده فرمانداری گرگان در چارچوب برنامه های ابلاغی مورد پیگیری قرار گرفته و هم اکنون هم در ۱۲ روستای شهرستان با سرفصل های گوناگون همچون تهدیدات فضای مجازی و امنیت خانواده، اخلاق و انحرافات اخلاقی در خانواده، سرطان ها، ارتباط و شناخت زوجین و بهداشت روان، تندرستی، نشاط و ورزش در حال اجرا است. 

قجری تأکید کرد: تداوم اجرای این نوع برنامه ها، قطعاً نقش موثری در کاهش آسیب های اجتماعی از جمله طلاق در شهرستان گرگان داشته و خواهد داشت.

کد مطلب 4496600

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