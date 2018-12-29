غلامرضا شعبانی بهار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بودجه فدراسیون تیروکمان برای سال آینده هنوز مشخص نشده اما آنچه مسلم است با توجه به رویدادهای پیش رو، هزینه های زیادی خواهیم داشت، گفت: از اسفندماه رقابت های برون مرزی که اعزام تیم های ملی رویکرو و کامپوند در آنها تصویب شده، آغاز می شود و تا پایان شهریورماه ادامه دارد. طبیعی است که حضور در این رقابت ها به منابع مالی نیاز دارد. وزارت ورزش تا به امروز کمک حال فدراسیون در تامین هزینه ها بوده و قطعا از این پس نیز چنین خواهد بود.

وی با یادآوری اینکه بودجه ابلاغی فدراسیون تیروکمان برای سال جاری ۵ میلیارد و بود و مبلغ مصوب برای کمک به هیات های استانی هم ۵۰۰ میلیون تومان بود، ادامه داد: هنوز سه ماه تا پایان سال باقی مانده اما تا به امروز حدود ۸۰ درصد بودجه خود را از وزارت ورزش دریافت کرده ایم. از طرف کمیته ملی المپیک هم تاکنون مبلغ ۷۲۰ میلیون تومان در اختیارمان گذاشته شده است.

به گفته شعبانی بهار، اگر فدراسیون تیروکمان برای سال آینده که سال المپیکی است حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش بودجه داشته باشد، مشکلی برای اعزام ها و اجرای برنامه های مصوب ندارد.

رئیس فدراسیون تیروکمان همچنین در مورد کسب سهمیه بازی های المپیک و پارالمپیک که حضور در میادین توزیع آنها زیر نظر این فدراسیون انجام می شود، تصریح کرد: در بخش پارالمپیک مشکلی برای کسب سهمیه نداریم اما در بخش المپیک کار راحتی نخواهیم داشت. در بخش پارالمپیک توزیع سهمیه، هم برای ریکرو و هم برای کامپوند انجام می شود اما در بخش المپیک رقابت ها فقط در بخش ریکرو برگزار می شود. زهرا نعمتی تنها کماندار ایران بود که برای المپیک ۲۰۱۶ کسب سهمیه کرد اما اینکه برای المپیک آتی چه اتفاقی می افتد را نمی دانم. قاعدتا با حمایت وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک، تمام تلاش مان برای حضور موفق در میادین انتخابی المپیک خواهیم داشت اما اینکه چه نتیجه ای حاصل شود اصلا قابل پیش بینی نیست. کار زهرا نعمتی و دیگر کمانداران ریکرو برای کسب سهمیه المپیک راحت نیست.

وی با ابراز امیدواری از اینکه کمانداران ایران در بخش تیمی ریکرو بتوانند کسب سهمیه کنند در مورد زهرا نعمتی و درخواستی که از طرف وی برای در اختیار داشتن مربی واحد در هر دو بخش المپیک تیروکمان و پاراتیروکمان مطرح شده است، گفت: درخواست خانم نعمتی کاملا درست و منطقی است. واقعا اینکه یک ورزشکار همزمان با دو مربی کار کند، شدنی نیست اما باید هماهنگی لازم در این زمینه انجام شود. تا پایان سال که مسئولیت این ورزشکار در بخش پاراتیروکمان با ما نیست اما پیگیری های لازم را خواهیم داشت تا هماهنگی های لازم به عمل بیاید تا زهرا نعمتی بتواند در بهترین شرایط ممکن تمرینات خود را دنبال کند.

شعبانی بهار با یادآوری اینکه طبق تقویم فدراسیون تیروکمان، اسفندماه تیم ملی ریکرو به مسابقات سولیداریتی در بنگلادش اعزام می شود و تیم کامپوند هم اوایل فروردین ماه به رقابت های کاپ آسیا درتایلند اعزام خواهد شد، گفت که زهرا نعمتی در ترکیب تیم اعزامی به بنگلادش حضور ندارد.

رئیس فدراسیون تیروکمان در بخش دیگری از صحبت های خود با یادآوری اینکه رقابت های جام جهانی داخل سالن آمریکا ۱۹ تا ۲۲ بهمن ماه برگزارمی شود، خاطرنشان کرد: حضور در این رقابت ها در تقویم فدراسیون برای ملی پوشان نیست اما برخی از باشگاه ها برای شرکت در آن اعلام آمادگی کرده اند. فدراسیون هم هماهنگی لازم از جهت ثبت نام و اقدام برای ویزا را برای این باشگاه ها انجام داده اما هزینه های اعزام با ما نیست. رقابت های داخل سالن جزو رویدادهای آزاد است که هزینه حضور در آن در هیچ مقطعی با فدراسیون نبوده است.