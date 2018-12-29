گردهم سلینجردوستان ایرانی/ مراسمی برای یکصدمین سال تولد سلینجر

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با صدمین سالروز تولد جروم دیوید سلینجر نویسنده سرشناس آمریکایی و برپایی بزرگداشتی از سوی ناشر آمریکایی این نویسنده، مرکز فرهنگی فرهنگی شهر کتاب با همکاری انتشارات نوین کتاب گویا مراسمی را به منظور گرامی‌داشت این نویسنده و دورهمی علاقه‌مندان به وی برگزار می‌کند.

حمیرا افشار دبیر اجرایی برگزاری این مراسم در گفتگو با مهر در این‌باره بیان داشت: اولین روز از ژانویه که در ایران روز یازدهم دی ماه خواهد بود مصادف با صدمین سال تولد سلینجر است. به همین مناسبت انتشارات لیتل‌براون که حق امتیاز آثار سلینجر را بر عهده دارد در آمریکا بزرگداشتی برای این نویسنده برگزار می‌کند و ما هم در ایران در مراسمی مشابه درباره این نویسنده به صحبت می‌پردازیم و گردهم‌آیی با حضور علاقه‌مندان به او را برپا می‌کنیم.

وی ادامه داد: هدف ما از اجرای این برنامه مروری بر آثار سلینجر و بحث درباره نحوه نویسندگی او و سبک داستان نویسی‌اش است و البته درباره انزوای خاص و سبک زندگی او، سادگی و پیچیدگی در سبک نگارشی وی نیز صحبت خواهیم کرد. در همین زمینه رمان«ناطور دشت» سلینجر را به صورت مشخص معرفی و بررسی خواهیم کرد و البته باقی آثارش مثل فرنی و زویی و داستان‌های کوتاه او را نیز مورد توجه و معرفی قرار خواهیم داد.

افشار افزود: برنامه‌های این بزرگداشت شامل سخنرانی و برنامه‌های مولتی مدیا و چند رسانه‌ای است. آقای محمدخانی معاون فرهنگی موسسه شهرکتاب در این نشست سخنرانی خواهد کرد و در بخشی دیگر از مراسم مصطفی مستور و امیر پوریا درباره سلینجر به گفتگو با یکدیگر خواهند نشست. همچنین ابوالفضل حری درباره سلینجر و سبک کاری او در این نشست سخنرانی خواهد کرد.

وی با اشاره به برگزاری دو بخش داستان‌خوانی حضوری با حضوری نیما رئیسی و گلاره عباسی در این مراسم، افزود: در این مراسم همچنین در قالب ویدئو کلیپ‌هایی با حضور مهواره شریفی‌نیا. هوتن شکیبا، سروش صحت، هوشنگ گلمکانی، حبیب رضایی. نیسم مرعشی و سارا سالار بخش‌هایی از داستان‌های این نویسنده برای مخاطبان بازخوانی می‌شود و درباره این نویسنده صحبت می‌شود.

افشار تاکید کرد. در این مراسم همچنین از کتاب صوتی «ناطور دشت» که به تازگی با صدای مهدی پاکدل از سوی موسسه نوین کتاب گویا تولید شده است رونمایی خواهد شد.

به گفته افشار اجرای این برنامه نیز بر عهده سینا دادخواه گذاشته شده است.

مراسم یک روز با سلینجر روز سه‌شنبه 11 دی از ساعت 16:30 تا 19:30 در مرکز فرهنگی شهرکتاب واقع در خیابان شهید بهشتی ابتدای خیابان احمد قصیر برگزار می‌شود.