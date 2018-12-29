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۸ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۰۶

هلاکت ۴۰ عنصر تکفیری در عملیات ارتش مصر در «جیزه» و «صحرای سیناء»

هلاکت ۴۰ عنصر تکفیری در عملیات ارتش مصر در «جیزه» و «صحرای سیناء»

وزارت کشور مصر از کشته شدن ۴۰ عنصر تکفیری در عملیات نیروهای این کشور در «جیزه» و «صحرای سیناء» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، وزارت کشور مصر از عملیات نظامیان ارتش علیه گروه های تروریستی ـ تکفیری در این کشور خبر داد.

بر اساس این گزارش، این وزارتخانه اعلام کرد که عملیات مذکور در استان «جیزه» در غرب قاهره و همچنین شمال صحرای سیناء انجام شده است.

طبق اعلام وزارت کشور مصر، در جریان این عملیات ۴۰ عنصر تکفیری به هلاکت رسیدند.

وزارت کشور مصر اعلام کرد که این عناصر برای انجام عملیات های تروریستی در کلیساها، مراکز گردشگری و همچنین پایگاه های پلیس و ارتش، برنامه ریزی می کردند.

کد مطلب 4498092

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