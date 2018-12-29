بررسی چالش های «اقتصاد درمان» در تحریم ها

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی عبداللهی، گفت: مجمع انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران، روز جمعه ۱۴ دی ماه ۹۷ در سالن اجلاس سران با حضور اعضای انجمن و شخصیت های سیاسی و اجرایی و دبیران احزاب و تشکل ها برگزار می شود.

وی ادامه داد: در برنامه صبح مجمع، دبیرکل انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران، گزارش سالیانه انجمن را ارائه خواهد داد و در ادامه یکی از شخصیت های سیاسی کشور سخنرانی خواهد داشت.

عبداللهی افزود: در ادامه مراسم یادمان مرحوم دکتر سید تقی نوربخش عضو سابق شورای مرکزی انجمن و مدیرعامل فقید سازمان تامین اجتماعی برگزار می شود.

وی گفت: در ادامه، اساسنامه انجمن بررسی و تصویب اساسنامه جدید توسط مجمع با حضور نماینده وزارت کشور و کمیسیون ماده ده احزاب صورت می گیرد.

عبداللهی به برگزاری پنل سیاسی اقتصادی با موضوع چشم انداز سیاسی و اقتصادی ایران تا ۱۴۰۰ با حضور سه تن از شخصیت ها و کارشناسان سیاسی و اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: برنامه بعدازظهر مجمع با برگزاری پنل صنفی و تخصصی با حضور مسولین و کارشناسان ارشد بهداشت و درمان ادامه خواهد داشت.

وی از برنامه تریبون آزاد اعضای انجمن و میهمانان خبر داد و گفت: در این پنل با توجه به وضعیت اقتصادی و دوره تحریم به بررسی اقتصاد درمان در این دوره و بحث تعرفه ها، دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین طرح تحول سلامت، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

عبداللهی تاکید کرد: با توجه به نظرات و انتقادهایی که در این چندسال در مورد عملکرد حوزه سلامت و سازمان های بیمه گر وجود داشت، و با توجه به گذشت چند سال از اجرای طرح تحول سلامت، شاید اعضا بهتر بتوانند به نقد در این زمینه و عملکرد متولیان این حوزه بپردازنند.