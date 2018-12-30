آرش گوران آهنگساز و رهبر ارکستر فیلارمونیک تهران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح تازه ترین فعالیت های این مجموعه در ماه های پیش رو توضیح داد: نیمه اسفند ماه سال ۹۷ تازه ترین کنسرت ارکستر فیلارمونیک تهران با اجرای یک رپرتوار جدید در تالار وحدت برگزار خواهد داشت.

وی در پاسخ به پرسشی درباره حضور این گروه در سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر گفت: طی هفته های گذشته پیشنهادهایی برای حضور ارکستر فیلارمونیک تهران در جشنواره موسیقی فجر ارائه شد که ما نیز شرایط حضورمان را به دوستان اعلام کردیم.

رهبر ارکستر فیلارمونیک تهران در توضیح این شرایط بیان کرد: رعایت استانداردها که برای هر مجموعه ای مهم است، البته دوستان شرایط مطرح شده از سوی ما را قبول نکردند و ما در کمال احترام برای چندمین سال پیاپی در جشنواره موسیقی فجر حضور نخواهیم داشت.

گوران که چندی پیش برنده دیپلم افتخار مسابقات بین المللی رهبری ارکستر «دریای سیاه» را برد و جزو بیست رهبر برگزیده مسابقات ژونس موزیکال فستیوال جرج انسکو در رومانی معرفی شده بود با اشاره به تاریخ انتشار آلبوم ارکستر فیلارمونیک تهران نیز گفت: تمامی مراحل تولید آلبوم گروه به اتمام رسیده و ما همچنان در حال بررسی نحوه عرضه این مجموعه با تهیه کننده ای مناسب هستیم زیرا ما برای تولید آن وسواس زیادی به خرج دادیم.

وی در پایان گفت: اگر نتوانیم در ایران با تهیه کننده مناسبی به توافق برسیم مذاکراتی را با چند کمپانی بین المللی برای انتشار آلبوم خواهیم داشت.