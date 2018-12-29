حضور طلاب و اساتید حوزه علمیه استان تهران در مراسم حماسه نهم دی

به گزارش خبرنگار مهر، طلاب و اساتید حوزه علمیه استان تهران همراه با مردم انقلابی و همیشه در صحنه، در مراسم روز نهم دی ماه، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت و یادآور حماسه عظیم حضور مردم انقلابی و ولایتمدار با پیشتازی حوزه های علمیه و روحانیت انقلابی شرکت خواهند کرد.

این مراسم در روز یکشنبه نهم دی ماه 97 از ساعت 9 صبح در میدان امام حسین(ع) برگزار و با راهپیمایی به سمت میدان شهداء تکمیل خواهد شد.

لازم به ذکر است کلاس‌های درس همه مدارس علمیه استان تهران در روز یکشنبه نهم دی ماه 97 از ساعت 9 تا 12 جهت حضور طلاب و اساتید در مراسم تعطیل و برگزاری این کلاس‌ها به وقت دیگری موکول خواهد شد.