رکورد علی دایی و یک استقلالی/ علی کریمی آخرین آقای گل تیم ۹ نفره!

به گزارش خبرنگار مهر، کمتر از یک هفته دیگر به آغاز هفدهمین دوره مسابقات جام ملتهای آسیا زمان باقی است و ملی پوشان کشورمان هم که یکی از مدعیان قهرمانی در این مسابقات هستند، به منظور حضوری پر قدرت در بزرگ ترین تورنمنت فوتبال آسیا با جدیت در حال گذراندن آخرین روزهای اردوی تدارکاتی خود می باشند.

تیم ملی ایران در ۱۳ دوره گذشته این بازی‌ها حضور داشته که حاصل ۱۳ بار حضور در جام ملتهای آسیا ۳ قهرمانی، ۴ عنوان سومی و یک عنوان چهارمی می باشد.

به جز موفقیت‌های تیمی، تیم ملی کشورمان در ادوار گذشته این رقابتها موفقیت های فردی زیادی هم به دست آورده از جمله چند عنوان آقای گلی در این رقابتها.

بهترین گلزن در یک دوره جام ملتها

علی دایی بهترین گلزن ملی ایران در همه ادوار تاریخی را باید بهترین گلزن ایران در جام ملتهای آسیا هم دانست. دایی در جام ملتهای ۱۹۹۶ امارات همراه با تیم ملی کشورمان به مقام سوم این مسابقات رسید. وی در این دوره از رقابتها ۸ گل به ثمر رساند تا نه تنها آقای گل این دوره از مسابقات جام ملتها شود، بلکه رکورد بیشترین تعداد گل در یک دوره از مسابقات را هم به خود اختصاص دهد.

دایی با ۸ گل زده در یازدهمین دوره این بازیها دارای رکورد بیشترین تعداد گل زده در یک دوره از بازی ها است و بعد از او یک ایرانی دیگر به اسم بهتاش فریبا با ۷ گل زده در یک دوره از این مسابقات، دومین گلزنان برتر ادوار گذشته جام ملتها هستند. فریبا این عنوان را با یک فوتبالیست کره ای به اسم «چون سون هو» به صورت مشترک به دست آورد.

۹ آقای گل ایرانی

در ۱۳ دوره گذشته این مسابقات که با حضور تیم ملی کشورمان برگزار شد، ۹ فوتبالیست ایرانی به صورت تکی یا به صورت مشترک عنوان آقای گلی این مسابقات را از آن خود کرده اند.

اولین آقای گل ایرانی

همایون بهزادی نخستین فوتبالیست ایرانی بود که موفق شد عنوان آقای گلی جام ملتهای آسیا را به خود اختصاص دهد. مهاجم فقید فوتبال کشورمان در چهارمین دوره این مسابقات در سال ۱۹۶۸ به همراه دو بازیکن دیگر با ۴ گل زده به صورت مشترک این عنوان را به دست آورده است.

اولین آقای گل غیر مشترک

حسین کلانی دومین فوتبالیست ایرانی بود که در پنجمین دوره این مسابقات در سال ۱۹۷۲ موفق شد با ۵ گل زده به تنهایی آقای گل آسیا شود. ناصر نورایی و غلامحسین مظلومی به همراه یک فوتبالیست کویتی به نام فتحی کمیل در ششمین دوره این رقابتها در سال ۱۹۷۶ با ۳ گل زده به صورت مشترک بهترین گلزن جام ملتهای آسیا بودند.

بهتاش فریبا در سال ۱۹۸۰ و در هفتمین دوره مسابقات جام ملتهای آسیا به همراه چون سون هو از کره جنوبی با ۷ گل زده به صورت مشترک آقای گل آسیا شدند.

در هشتمین دوره جام ملتهای آسیا در سال ۱۹۸۴ هم این عنوان به فوتبالیست های ایرانی رسید. ناصر محمدخانی و شاهرخ بیانی به همراه جیازی کوان از کشور چین با ۳ گل توانستند عنوان برترین گلزن این مسابقات را به خود تخصیص دهند.

علی دایی آقای گل بعدی از کشور ایران بود که در سال ۱۹۹۶ و در یازدهمین دوره جام ملتهای آسیا با ۸ گل به این عنوان رسید. در سال ۲۰۰۴ و در سیزدهمین دوره این مسابقات هم علی کریمی به همراه علا حبیل از بحرین هر کدام با ۵ گل عنوان بهترین گلزن مسابقات را به خود اختصاص دادند.

علی کریمی در واقع آخرین آقای گل ایرانی در آسیا بود و در ۳ دوره گذشته این مسابقات هیچ فوتبالیست ایرانی نتوانسته عنوان بهترین گلزن مسابقات را به خود اختصاص دهد.