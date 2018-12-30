به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این مساله به خصوص به هنگام عید نوروز که همگی دست به خانه تکانی اساسی می‌زنیم و دوست داریم با پاکیزگی تمام به استقبال سال جدید برویم، قالیشویی اهمیتی دو چندان پیدا می‌کند. اما اگر بخواهیم در میان کارهای خانه تکانی مقایسه‌ای به عمل بیاوریم، قالیشویی یقینا سخت‌ترین و پرزحمت‌ترین کار خانه تکانی محسوب می‌شود.

برای اینکه بدانیم چرا قالیشویی یا همان شستشوی فرش سخت‌ترین و وقت‌گیرترین بخش خانه تکانی است؟، ابتدا بیایید زحماتی که یک قالیشویی سنتی دارد را در مراحل مختلف بررسی کنیم.

مراحل مختلف قالیشویی سنتی

برای آن دسته از خانواده‌هایی که می‌خواهند خودشان قالیشویی کنند و شستشوی فرش را به کارخانه قالیشویی تحویل ندهند، اولین مساله داشتن فضای کافی برای این کار است. پس در همین مرحله اول کار معلوم می‌شود که بسیاری از خانواده‌ها نمی‌توانند خودشان قالیشویی کنند.

به دلیل اینکه آپارتمان‌نشینی توسعه پیدا کرده و بسیاری از خانواده‌ها به دلیل این که از آپارتمان به عنوان مسکن استفاده می‌کنند و اینکه آپارتمان نشینی فرهنگ و هنجارهای خاص خودش را دارد و به ساکنین اجازه هرکاری را نمی‌دهد، امکان قالیشویی برای بسیاری از خانواده‌ها از بین می‌رود، به خصوص در کلان شهرها که به دلیل قیمت بالای زمین و مسکن، آپارتمان نشینی رواج بیشتری دارد، طبیعتا قالیشویی سنتی خیلی کمتر رواج دارد.

به عنوان مثال کلان شهر تهران را تصور کنید که تا چه اندازه مردم آن به آپارتمان نشینی روی آورده اند. همین عامل سبب شده که قالیشویی تهران با قالیشویی در دیگر شهرها متفاوت باشد. این تفاوت در میزان استفاده از قالیشویی مکانیزه و همچنین تفاوت در تعرفه قالیشویی است، یعنی چون استقبال از قالیشویی ماشینی در تهران بیشتر از دیگر شهرهااست، تعرفه قالیشویی نیزدر تهران گران تراز بقیه شهرها هستند.

مرحله بعدی ،حمل کردن فرش به فضای شستشو است که این مرحله بخصوص برای افراد مسن‌تر مرحله‌ای سخت محسوب می‌شود. کار بعدی این است که فرش حسابی خیسانده شود، پس از خیس خوردن، فرش آمادگی پیدا می‌کند که مواد شوینده را روی آن بریزیم. وقتی مواد شوینده روی آن ریخته شد، مرحله اصلی شستشوی فرش آغاز شده که در این مرحله معمولا با وسیله‌ای به نام فرچه باید روی تمام سطح فرش عمل سابیدن انجام شود تا مواد شوینده به خوبی در تمام سطح و عمق فرش نفوذ کند.

مرحله بعدی، مرحله پارو کشیدن است. در این مرحله یک نفر شروع به پارو کشیدن می‌کند و این عمل را تا زمانی انجام می‌دهد که آبی که از سطح فرش با پارو جمع می‌شود، آب زلال و عاری از هرگونه چرک باشد. بعد از این کار مرحله آبگیری است که در این قسمت معمولا فرش را لوله می‌کنند و آنقدر با چوب روی آن می‌کوبند تا به خوبی آبگیری شود. مرحله بعدی که دشوار است مرحله حمل فرش به فضای پهن کردن است و چون فرش خیس و سنگین‌تر شده، حمل آن نیز دشوارتر می‌شود.

توجه داشته باشید که در قالیشویی سنتی علاوه بر فضای شستشوی فرش، باید فضایی هم برای پهن کردن فرش داشته باشید. توضیحاتی که داده شد، مراحل مختلف قالیشویی سنتی بود که با وجود سخت بودن، طرفداران خاص خودش را هم دارد. اکثر این طرفداران معمولا بخاطر اینکه نمی‌دانند در کارخانه قالیشویی به اصطلاح چه بلایی سر فرش‌شان می‌آورند خودشان زحمت قالیشویی را به جان میخرند. حالا ما قصد داریم نگاهی بیاندازیم به مراحل مختلف قالیشویی ماشینی تا بهتر بتوانید تصمیم بگیرید.

مراحل مختلف قالیشویی در کارخانه قالیشویی

قالیشویی‌ های مختلف با توجه به نوع امکانات، فضا و تجهیزاتی که دارند روش های متفاوتی برای شستشوی فرش ارائه می‌دهند که ما در اینجا یکی از آن ها را توضیح می‌دهیم.

مرحله اول: در این مرحله دستگاه قالیشویی که دارای فرچه‌های گرد و چرخشی است از روی فرش عبور می‌کند و همانطور که فرچه ها درتمام سطح فرش می‌چرخند و پرزها را جابه‌جا می‌کنند، از سوراخ هایی که زیر دستگاه وجود دارد، آب روی فرش ریخته میشود . این کار معمولا دو سه باری انجام میشود تا فرش به خوبی خیسانده شود.

مرحله دوم: مرحله دوم، مرحله ریختن ماده شوینده یا تاید روی تمام سطح فرش است. این مرحله توسط کارگر قالیشویی انجام می‌شود و او باید اندازه استفاده از ماده شوینده را بداند.

مرحله سوم: مرحله سوم، مرحله‌ای است که دستگاه قالیشویی یکبار دیگر باید از روی فرش شما عبور کند. در این مرحله مانند مرحله اول دستگاه از روی فرش عبور می‌کند و با چرخیدن فرچه ها روی سطح فرش، شوینده به تمام قسمت‌های فرش نفوذ می‌کند. این مرحله به تشخیص کارگر قالیشویی چند بار تکرار می‌شود و می‌توان‌ گفت مهم‌ترین مرحله است.

مرحله چهارم: مرحله چهارم، مرحله آبگیری است. در اینجا فرش را لوله می‌کنند و آن را در دستگاه خشک کن ضد چروک یا دستگاه آبگیر لوله‌ای قرار می‌دهند تا آب فرش را بگیرد .

مرحله پنجم: مرحله ی پنجم که مرحله ی آخر است ، مرحله ارسال فرش به سالن گرمخانه است. بعد ازینکه فرش از دستگاه خشک کن بیرون می‌آید، آن را به سالن گرمخانه می‌برند تا فرش کاملا خشک شود و هیچ رطوبتی در آن باقی نماند.

مراحل مختلف قالیشویی به روش مکانیزه و سنتی را بررسی کردیم و دیدیم که قالیشویی مکانیزه تا چه حد کار شستشوی فرش را آسان کرده است اما شاید برای خیلی ها انتخاب یک کارخانه قالیشویی معتبر که بتوانند به آن اعتماد کنند، دشوار باشد؛ به ویژه نزدیک به عید نوروز که می‌شود خیلی از تهرانی‌ها دنبال قالیشویی‌های معتبر می‌روند و برای آنها سوال است که بهترین قالیشویی تهران کدام است؟

پاسخ به این سوال که بهترین قالیشویی تهران یا دیگر شهرها کدام است کار راحتی نیست، اما قالیشویی راگا سعی کرده که قالیشویی مناسبی باشد و با دارا بودن بیش از چهار دهه تجربه آماده ارائه انواع خدمات قالیشویی به مشتریان عزیز است.

