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۸ دی ۱۳۹۷، ۱۹:۰۸

وزیر انرژی قزاقستان:

اوپک و غیر اوپک باید در سه ماه نخست ۲۰۱۹ بازار را تثبیت کنند

اوپک و غیر اوپک باید در سه ماه نخست ۲۰۱۹ بازار را تثبیت کنند

وزیر انرژی قزاقستان اعلام کرد: کشورهای عضو و غیرعضو اوپک باید در سه ماه نخست سال ۲۰۱۹ میلادی تولید خود را کاهش دهند و ثبات را به بازار بازگردانند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کانات بزومبایف، وزیر انرژی قزاقستان، اعلام کرد: این کشور انتظار دارد شرکت کنندگان در توافق جهانی کاهش تولید نفت، در سه ماه نخست سال ۲۰۱۹ میلادی بازار را تثبیت کنند و در ماه آینده میلادی بیانیه‌ای مشترک برای حمایت از بازار صادر کنند.

وی گفت: همه این کشورها باید با تدابیر فعالانه در ماه‌های ژانویه، فوریه و مارس، وضع را تثبیت کنند و قیمت‌ها باید تثبیت و وارد بازه‌ای کمابیش مثبت شوند.

وزیر انرژی قزاقستان جزئیاتی درباره بیانیه‌ای مورد انتظار خود در ماه ژانویه اعلام نکرد، اما اعلام کرد وضع را با اعضای کلیدی توافق، از جمله عربستان، روسیه، امارات و محمد بارکیندو، دبیر کل اوپک، مورد بحث قرار داده است.

به گفته بزومبایف، قزاقستان قصد دارد در اجرای توافق جهانی کاهش تولید نفت، تولید روزانه نفت خود را از ۹۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن (معادل یک میلیون و ۸۱۰ هزار بشکه در روز) در سال ۲۰۱۸ میلادی به ۸۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تن (معادل یک میلیون و ۷۹۷ هزار بشکه در روز) در سال ۲۰۱۹ میلادی کاهش دهد.

کد مطلب 4498699

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