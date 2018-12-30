به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیرانوند پس از درخشش در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه پیشنهاداتی را از چند تیم مطرح اروپایی از جمله دیناموکیف اوکراین داشت اما ترجیح داد در پرسپولیس بماند و تصمیم برای انتقال از پرسپولیس را به ماه های بعد موکول کرد.

یکی از کارگزاران رسمی فدراسیون فوتبال اوکراین بار دیگر پیشنهاد رسمی باشگاه دیناموکیف اوکراین را به علیرضا بیرانوند ارائه کرده است تا بعد از اتمام این فصل، دروازه بان ملی پوش پرسپولیس را به خدمت بگرند.

از قرار معلوم اوکراینی ها می خواهند با بیرانوند به توافق زودهنگام برسند تا وی در پایان فصل به دیناموکیف نقل مکان کند اما دروازه بان تیم ملی هیچ گونه پاسخ به این پیشنهاد نداده است. بیرانوند تمام مسائل را به مدیربرنامه های خود سپرده است تا پس از پایان رقابت های جام ملت های آسیا با بررسی شرایط این پیشنهاد در این باره پاسخ نهایی را بدهد.

بیرانوند که احتمال می رود در جام ملت ها نیز دروازه بان اصلی تیم ملی شود قصد دارد با درخشش در این جام و پیشنهادات بهتر، بعد از توافق با مدیران باشگاه پرسپولیس به تیم های بزرگتری منتقل شود.