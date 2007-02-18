بازگشایی مرزهای عراق با ایران و سوریه

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازخبرگزاری فرانسه، مسئولان عراقی اعلام کردند: امروز مرزهای عراق با ایران و سوریه بعد از سه روز بسته بودن در چارچوب طرح جدید امنیتی بغداد، بازگشایی شد.

براین اساس کامیون ها و خودروهایی حامل شهروندان از مرزهای عراق و ایران به شکل عادی از گذرگاه شلمچه نزدیک بصره عبورمی کنند.

سرهنگ "راضی محسن" از فرماندهان نیروهای مرزی بصره اعلام کرد: صبح امروز از "نوری المالکی" نخست وزیرعراق دستوری مبنی بربازگشایی گذرگاه شلمچه از ساعت 6 صبح امروز دریافت کردیم.

یک مسئول امنیتی بلندپایه دراین باره اعلام کرد: دو منطقه الولید و ربیعه از مرزهای سوریه با عراق و 4منطقه شلمچه، زرباطیه، حاج عمران و باشماق از مناطق مرزی ایران با عراق بازگشایی شده است.