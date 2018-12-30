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۹ دی ۱۳۹۷، ۸:۵۱

معرفی بازیگران خارجی «ایده اصلی»

معرفی بازیگران خارجی «ایده اصلی»

بازیگران خارجی فیلم سینمایی «ایده اصلی» به کارگردانی آزیتا موگویی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، بازیگران خارجی فیلم سینمایی «ایده اصلی» به کارگردانی آزیتا موگویی که هنرمندان کشورهای قبرس و یونان هستند، معرفی شدند.

مانوس گاوراس، آندره آ ماچالکیدو، ایرینا مانژوسوا و واروارا لارمو بازیگرانی هستند که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.

مراحل فنی فیلم از جمله ساخت موسیقی و صداگذاری همزمان توسط بهزاد عبدی و پرویز آبنار در حال انجام است و به زودی نسخه نهایی فیلم با تدوین بهرام دهقانی آماده نمایش می شود.

بهرام رادان، مریلا زارعی، هانیه توسلی، پژمان جمشیدی، مهرداد صدیقیان و شهباز نوشیر بازیگران اصلی این فیلم هستند.

«ایده اصلی» دومین تجربه کارگردانی آزیتا موگویی پس از «تراژدی» است.

کد مطلب 4498897

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