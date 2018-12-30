معرفی بازیگران خارجی «ایده اصلی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، بازیگران خارجی فیلم سینمایی «ایده اصلی» به کارگردانی آزیتا موگویی که هنرمندان کشورهای قبرس و یونان هستند، معرفی شدند.

مانوس گاوراس، آندره آ ماچالکیدو، ایرینا مانژوسوا و واروارا لارمو بازیگرانی هستند که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.

مراحل فنی فیلم از جمله ساخت موسیقی و صداگذاری همزمان توسط بهزاد عبدی و پرویز آبنار در حال انجام است و به زودی نسخه نهایی فیلم با تدوین بهرام دهقانی آماده نمایش می شود.

بهرام رادان، مریلا زارعی، هانیه توسلی، پژمان جمشیدی، مهرداد صدیقیان و شهباز نوشیر بازیگران اصلی این فیلم هستند.

«ایده اصلی» دومین تجربه کارگردانی آزیتا موگویی پس از «تراژدی» است.