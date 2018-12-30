به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، حمله سایبری به شماری از روزنامه‌های کثیرالانتشار آمریکا، موجب اختلال در روند توزیع آنها شد.

ادعا می‌شود این حمله که گروه های رسانه‌ای مانند «تایمز»، «تریبیون» و «سان» را در برخی از ایالات و شهرهای آمریکا تحت‌الشعاع قرار داد؛ از خارج از ایالات متحده هدایت شده است.

این در حالی است که رسانه‌های منطقه موسوم به ساحل غربی نظیر «وال استریت ژورنال» و «نیویورک‌ تایمز» هم از این حمله در امان نمانده‌اند.

وزارت کشور آمریکا از بررسی موضوع خبر داده حال آنکه اف بی آی هنوز درباره آن اظهارنظری نکرده است.

به گزارش مهر، این خبر در حالی منتشر می شود که آمریکا و دیگر متحدین غربی به طور دائم اتهامات سایبری را علیه چین و روسیه مطرح می کنند. این کشورها هفته گذشته نیز، چین را به جاسوسی اقتصادی از راه سرقت سایبری متهم کردند حال آنکه شماری از کشورها از جمله آمریکا، انگلیس، ژاپن و استرالیا نسبت به فعالیت شرکت چینی «هوآوی» و مشارکت آن در روند ارتقاء شبکه های تلفن همراه هشدار داده اند.