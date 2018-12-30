  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۹ دی ۱۳۹۷، ۹:۴۰

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

سامانه بارشی جدید وارد چهارمحال و بختیاری می شود

سامانه بارشی جدید وارد چهارمحال و بختیاری می شود

شهرکرد- مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: یک سامانه بارشی جدید وارد چهارمحال و بختیاری می شود.

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یک سامانه بارشی جدید وارد چهارمحال و بختیاری می شود، اظهار داشت: این اسنانه بارشی از روز دوشنبه در سطح استان فعال می شود.

وی بیان کرد: این سامانه بارشی تا روز سه شنبه در سطح استان فعال است.

 مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: این سامانه بارشی موجب بارش برف و باران در سطح استان می شود.

وی بیان کرد: شدت فعالیت این سامانه بارشی در شهرستان کوهرنگ پیش بینی می شود.

 مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در حال حاضر دمای هوا در شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری منفی ۱۱ درجه سانتی گراد است.

کد مطلب 4499011

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها