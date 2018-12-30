مراسم باشکوه حماسه ۹ دی در نیشابور برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اقشارمختلف مردم نیشابور با حضور خود در تجمع و راهپیمایی باشکوه حماسه ۹ دی و با سر دادن شعارهای انقلابی باردیگر بر حمایت از انقلاب اسلامی، آرمان های امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری تاکید کرده و با آن ها تجدید بیعت کردند.

در این مراسم باشکوه نیشابوری ها با سر دادن شعارهای«مرگ بر آمریکا» ، «ما مطیع امر رهبریم»، «ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند»، «الله‌اکبر»، «مرگ بر اسرائیل»، «ای رهبر آزاده آماده‌ایم آماده»، «مرگ بر فتنه‌گر»، «مرگ بر منافق»، «راه امام و شهدا زنده است، دشمن ما همیشه بازنده است» ، « ولایت فقیه اصل دین است ،محور اتحاد مسلمین است»، « راه امام خمینی(ره) پاینده باد ، رهبر ما خامنه ای زنده باد» و « ما ذوالفقار حیدریم ،فداییان رهبریم » بار دیگر نشان دادند که حامی انقلاب اسلامی بوده و نمی‌گذارند استکبار جهانی طمعی به این انقلاب و نظام داشته باشد.

در این راهپیمایی مردم با بصیرت نیشابور با در دست داشتن تابلو نوشته‌های «نه سازش، نه تسلیم، نبرد با آمریکا» و سر دادن شعارهای «ملت ما بیدار است ازفتنه گر بیزاراست » با آرمان‌های نظام و انقلاب تجدید پیمان با رهبری معظم انقلاب بیعتی دوباره می‌کنند و مهر باطلی بر فتنه‌گران زدند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی نیشابور در این راهپیمایی اظهار کرد: ۹ دی ماه روز بصیرت و میثاق امت با ولایت و روزی که به عنوان نقطه عطفی در تاریخ کشور و ملت است.

حجت الاسلام جوانشیری با اشاره به استقبال خوب جوانان از راهپیمایی های ۹ دی افزود: ما در تجمع های انقلابی حضور نسل جوان را بیشتر می بینیم که نشان می دهد جوانان مانند دیگر نسل های انقلاب پای نظام ایستاده اند.

وی ابراز کرد: حماسه ۹ دی به عنوان عامل خنثی شدن توطئه دشمن و نجات کشور از پرتگاه است و عشق مردم به اهل بیت(ع) باعث ایستادگی و پایبندی آنان به انقلاب اسلامی است.