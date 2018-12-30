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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۳۰

با حضور پرشور اقشار مختلف مردم؛

مراسم باشکوه حماسه ۹ دی در نیشابور برگزار شد

مراسم باشکوه حماسه ۹ دی در نیشابور برگزار شد

نیشابور- همزمان با ۹ دی ساکنان نیشابور در میدان امام خمینی (ره)تجمع کرده وباسردادن شعارهای انقلابی به سوی چهار راه انقلاب این شهر راهپیمایی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، اقشارمختلف مردم نیشابور با حضور خود در تجمع و راهپیمایی باشکوه حماسه ۹ دی و با سر دادن شعارهای انقلابی باردیگر بر حمایت از انقلاب اسلامی، آرمان های امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری تاکید کرده و با آن ها تجدید بیعت کردند.

در این مراسم باشکوه نیشابوری ها با سر دادن شعارهای«مرگ بر آمریکا» ، «ما مطیع امر رهبریم»، «ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند»، «الله‌اکبر»، «مرگ بر اسرائیل»، «ای رهبر آزاده آماده‌ایم آماده»، «مرگ بر فتنه‌گر»، «مرگ بر منافق»، «راه امام و شهدا زنده است، دشمن ما همیشه بازنده است» ، « ولایت فقیه اصل دین است ،محور اتحاد مسلمین است»، « راه امام خمینی(ره) پاینده باد ، رهبر ما خامنه ای زنده باد» و « ما ذوالفقار حیدریم ،فداییان رهبریم » بار دیگر نشان دادند که حامی انقلاب اسلامی بوده و نمی‌گذارند استکبار جهانی طمعی به این انقلاب و نظام داشته باشد.

در این راهپیمایی مردم با بصیرت نیشابور با در دست داشتن تابلو نوشته‌های «نه سازش، نه تسلیم، نبرد با آمریکا» و سر دادن شعارهای «ملت ما بیدار است ازفتنه گر بیزاراست » با آرمان‌های نظام و انقلاب تجدید پیمان با رهبری معظم انقلاب بیعتی دوباره می‌کنند و مهر باطلی بر فتنه‌گران زدند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی نیشابور در این راهپیمایی اظهار کرد: ۹ دی ماه روز بصیرت و میثاق امت با ولایت و روزی که به عنوان نقطه عطفی در تاریخ کشور و ملت است.

حجت الاسلام جوانشیری با اشاره به استقبال خوب جوانان از راهپیمایی های ۹ دی افزود: ما در تجمع های انقلابی حضور نسل جوان را بیشتر می بینیم که نشان می دهد جوانان مانند دیگر نسل های انقلاب پای نظام ایستاده اند.

وی ابراز کرد: حماسه ۹ دی به عنوان عامل خنثی شدن توطئه دشمن و نجات کشور از پرتگاه است و عشق مردم به اهل بیت(ع) باعث ایستادگی و پایبندی آنان به انقلاب اسلامی است.

کد مطلب 4499328

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