فرماندار تنگستان: ما پیروز میدان هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی پنجشنبه شب در تجمع باشکوه مردم روستای جائینک در حمایت از نظام اسلامی و بیعت با مقام معظم رهبری با حضور جمع کثیری از مردم، مسئولین محلی و شخصیت‌های مذهبی و سیاسی با اشاره به شرایط حساس کشور اظهار کرد: رئیس‌جمهور آمریکا هیچ‌وقت فراموش نکند که مردم ایران سرسخت هستند و همه ی استکبار و کشورهای حوزه خلیج فارس نیز این را بخاطر بسپارند.



وی با تقدیر از حضور مردم در میدان، افزود: ما پیروز میدان هستیم چرا که دشمن به هیچ‌کدام از خواسته‌های خود نرسید و مردم در خیابان و مسئولین و نیروهای مسلح ما در میدان نبرد با اقتدار ایستادگی کردند.



فرماندار تنگستان با اشاره به ۴۰ روز فشارهای دشمن خاطرنشان کرد: دشمن در این مدت هرچه زد به خواسته خود نرسید و زمین‌گیر شد. مردم، نیروهای مسلح و مسئولان کشور با اقتدار ایستادگی کردند.



وی تأکید کرد:مردم ایران با ایمان و اقتدار جلوی هر گونه زیاده خواهی دشمن می‌ایستند چرا که راه و هدفشان اسلام و نظام جمهوری اسلامی است و به راه خود ایمان دارند.



فرماندار تنگستان در پایان سخنان خود گفت: ما همچنان با همان صلابت و اقتدار پای میز مذاکره خواهیم نشست و این نظام زیر سایه ولی‌عصر (عج) و مقام معظم رهبری است و وظیفه ما این است که میدان را خالی نکنیم تا پیروزی قطعی و نابودی دشمنان محقق شود.



مردم روستای جائینک شهرستان تنگستان با برگزاری این تجمع باشکوه، ضمن ابراز وفاداری و بیعت با مقام معظم رهبری و نظام جمهوری اسلامی ایران، وحدت و همبستگی خود را با آرمان‌های انقلاب اسلامی اعلام کردند.

