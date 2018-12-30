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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۱۷

پیام تبریک سال نو پوتین به اسد/ تاکید بر حمایت از دمشق

پیام تبریک سال نو پوتین به اسد/ تاکید بر حمایت از دمشق

رئیس جمهوری روسیه ضمن تبریک سال نو میلادی به بشار اسد همتای سوری خود بر حمایت مسکو از دمشق تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه فرا رسیدن سال نو میلادی را به بشار اسد همتای سوری خود تبریک گفت.

وی در ادامه بر تداوم حمایت مسکو از سوریه در روند مبارزه با تروریسم تاکید کرد.

کد مطلب 4499412

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