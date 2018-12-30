پیام تبریک سال نو پوتین به اسد/ تاکید بر حمایت از دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه فرا رسیدن سال نو میلادی را به بشار اسد همتای سوری خود تبریک گفت.

وی در ادامه بر تداوم حمایت مسکو از سوریه در روند مبارزه با تروریسم تاکید کرد.