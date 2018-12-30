به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، پیمان جبلی معاون برون مرزی طی احکامی جداگانه، مرتضی شمسی را به سمت سرپرست شبکه الکوثر و برهان حشمتی را به سمت مدیرکل رادیوهای آسیای میانه، قفقاز و شمال خاورمیانه منصوب کرد.
در حکم معاون برون مرزی برای مرتضی شمسی آمده است،:شایسته است با وجود کثرت شبکههای رقیب، تقویت و ارتقای ضریب نفوذ و پوشش محتوایی و برنامهای حداکثری برای قشرهای مختلف مخاطبان، حفظ و ارتقای کیفی برنامههای پرمخاطب و توجه ویژه و نوآورانه به رسانههای مکمل در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی و پیامرسان از اولویتهای مهم ماموریت شما در شبکه الکوثر باشد.
همچنین در حکم معاون برون مرزی به مدیرکل رادیوهای آسیای میانه، قفقاز و شمال خاورمیانه آمده است؛:نظر به تنوع حوزه مخاطبان این اداره کل از نظر زبانی، جغرافیایی، مذهبی و فرهنگی لازم است در ارتباط مستمر و نزدیک با مدیران و برنامه سازان رادیوها، سیاستهای حوزه برون مرزی به طور دقیق پیگیری شود و میزان تاثیرگذاری آنها بر مخاطبان ارزیابی شود.
شایسته است تقویت و ارتقای ضریب نفوذ رادیوها و پوشش حداکثری محتوای برنامهها برای قشرهای مختلف مخاطبان و حفظ و ارتقای کیفی برنامههای پرمخاطب و نوآوری رسانهای در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی و پیام رسان از اولویتهای مهم آن اداره کل قرار گیرد.
مرتضی شمسی پیش از این مدیریت واحد نظارت و ارزیابی برون مرزی، مدیریت شبکه جهانی سحر، مدیریت دفتر نمایندگی صداوسیما در بیروت و ریاست مرکز صبا را برعهده داشته است.
برهان حشمتی نیز که در سمت جدیدش شروع به کار کرد، مدیریت دفتر نمایندگی صداوسیما در باکو و مدیریت کانال آذری شبکه جهانی سحر را در کارنامه مدیریتیاش دارد.
معاون برون مرزی رسانه ملی در این احکام از تلاشهای سید سعید تهامی در دوران تصدی مدیرکلی آسیای میانه و قفقاز و از زحمات سید احمد سادات در دوران مدیریت شبکه الکوثر قدردانی کرده است.
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