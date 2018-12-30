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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۴۹

مدیر شبکه الکوثر تغییر کرد/ انتصاب یک مدیرکل در معاونت برون‌مرزی

مدیر شبکه الکوثر تغییر کرد/ انتصاب یک مدیرکل در معاونت برون‌مرزی

مرتضی شمسی سرپرست شبکه «الکوثر» و برهان حشمتی مدیرکل رادیوهای آسیای میانه، قفقاز و شمال خاورمیانه شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، پیمان جبلی معاون برون مرزی طی احکامی جداگانه، مرتضی شمسی را به سمت سرپرست شبکه الکوثر و برهان حشمتی را به سمت مدیرکل رادیوهای آسیای میانه، قفقاز و شمال خاورمیانه منصوب کرد.

در حکم معاون برون مرزی برای مرتضی شمسی آمده است،:شایسته است با وجود کثرت شبکه‌های رقیب، تقویت و ارتقای ضریب نفوذ و پوشش محتوایی و برنامه‌ای حداکثری برای قشرهای مختلف مخاطبان، حفظ و ارتقای کیفی برنامه‌های پرمخاطب و توجه ویژه و نوآورانه  به رسانه‌های مکمل در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان از اولویت‌های مهم ماموریت شما در شبکه الکوثر باشد.

همچنین در حکم معاون برون مرزی به مدیرکل رادیوهای آسیای میانه، قفقاز و شمال خاورمیانه  آمده است؛:نظر به تنوع حوزه مخاطبان این اداره کل از نظر زبانی، جغرافیایی، مذهبی و فرهنگی لازم است در ارتباط مستمر و نزدیک با مدیران و برنامه سازان رادیوها، سیاست‌های حوزه برون مرزی به طور دقیق پیگیری شود و میزان تاثیرگذاری آنها بر مخاطبان ارزیابی شود.

شایسته است تقویت و ارتقای ضریب نفوذ رادیوها و پوشش حداکثری محتوای برنامه‌ها برای قشرهای مختلف مخاطبان و حفظ و ارتقای کیفی برنامه‌های پرمخاطب و نوآوری رسانه‌ای در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان از اولویت‌های مهم آن اداره کل قرار گیرد.

مرتضی شمسی پیش از این مدیریت واحد نظارت و ارزیابی برون مرزی، مدیریت شبکه جهانی سحر، مدیریت دفتر نمایندگی صداوسیما در بیروت و ریاست مرکز صبا را برعهده داشته است.

برهان حشمتی نیز که در سمت جدیدش شروع به کار کرد، مدیریت دفتر نمایندگی صداوسیما در باکو و مدیریت کانال آذری شبکه جهانی سحر را در کارنامه مدیریتی‌اش دارد.

معاون برون مرزی رسانه ملی در این احکام از تلاش‌های سید سعید تهامی در دوران تصدی مدیرکلی آسیای میانه و قفقاز و از زحمات سید احمد سادات در دوران مدیریت شبکه الکوثر قدردانی کرده است.

کد مطلب 4499646

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