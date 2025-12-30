شبکه رادیویی سحاب ۲ ساله شد؛ فعالیت به ۲۷ زبان مختلف

حسین شیخیان کارشناس رسانه بینالملل و مدیر شبکه سحاب معاونت برونمرزی سازمان صداوسیما به خبرنگار مهر گفت: سحاب شبکه جهانی سرویسهای اینترنتی و رادیوهای معاونت برونمرزی سازمان صداوسیما است که در حال حاضر در ۲۷ زبان مختلف، از قبیل زبانهای آلمانی، اسپانیایی، آلبانیایی، انگلیسی، ایتالیایی، روسی، فرانسوی، سواحیلی، هوسا، بنگالی، ژاپنی، چینی، ملایو، هندی، ترکی استانبولی، ارمنی، قزاقی، آذری، آشوری، تالشی، ازبکی، تاجیکی، ترکمنی، عربی، عبری، پشتو و دری در قالبهای انتشاری رادیو، رادیوهای اینترنتی، وبسایت خبری و تلویزیون اینترنتی فعالیت دارد.
وی با اشاره به ۲ ساله شدن این شبکه اظهار کرد: تأسیس این شبکه، گامی جدید در مسیر فعالیتهای معاونت برونمرزی سازمان صداوسیما با هدف ارائه تصویری دقیق و واقعبینانه از ایران به مخاطبان جهانی بهشمار میرود. در این چارچوب، توجه به ظرفیتهای فضای مجازی و روایتسازی رسانهای در قالبهای متنوع، در اولویت برنامههای شبکه سحاب قرار دارد و بر این اساس، خردهپروژهها و کلانپروژههای رسانهای متناسب با اولویتهای سیاستی، در سرویسهای زبانی مختلف این شبکه طراحی و اجرا میشود.
شیخیان ادامه داد: محور محتوایی شبکه سحاب بر روایت ایران در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، معرفتی، اندیشهای، تاریخی، سیاسی، اقتصادی و حوزه پیشرفت متمرکز است و در کنار آن، تحولات منطقهای و بینالمللی نیز مورد توجه قرار میگیرد.
به گفته وی، فرم ارائه محتوا در این شبکه بر اساس الگوهای مرسوم و متناسب با وب و شبکههای اجتماعی طراحی شده و در برخی زبانهای دارای اولویت، از تلویزیونهای اینترنتی و در برخی دیگر، از رادیوهای آنلاین یا رادیوهای فرکانسی بهعنوان بستر انتشار محتوای تولیدی استفاده میشود.
مدیر شبکه سحاب اظهار کرد: تجربه های بین المللی در این حوزه نشان دادهاند که چگونه میتوان بدون تبدیلشدن به یک شبکه تلویزیونی کلاسیک، به یک مرجع محتوایی و روایی در مقیاس بینالمللی بدل شد؛ مرجعی که محتوایش نه الزاماً از یک آنتن، بلکه از مسیر همکاری و تعامل با رسانههای دیگر دیده میشود.
وی افزود: سحاب نه بهعنوان یک شبکه تلویزیونی خطی جدید، بلکه بهمثابه یک هاب رسانهای شکل گرفته است؛ هابی که مأموریت اصلی آن تولید، بستهبندی و توزیع محتوای چندزبانه برای مخاطبان فراملی و رسانههای شریک است. این تجربه نشان میدهد که حتی در ساختارهای ریشهدار برادکستی نیز میتوان با بازآرایی سازمانی، به منطق رسانههای پسابرادکست نزدیک شد.
مدیر سحاب با اشاره به محورهای عملیاتی این رویکرد، ادامه داد: تمرکز سحاب بر تولید روایتهای چندزبانه، توسعه VOD های نه سرگرمیمحور بلکه روایتمحور و ایجاد بسترهایی برای دسترسی، ارجاع و بازتوزیع محتوا، نشانهای از درک یک واقعیت مهم است؛ در جهان امروز، نفوذ رسانهای از مسیر گردش شبکهای معنا حاصل میشود، نه صرفاً از طریق پخش مستقیم.
وی در پایان گفت: این VOD ها نه برای رقابت با پلتفرمهای سرگرمی، بلکه بهعنوان بانکهای روایت و مرجع محتوایی طراحی شدهاند؛ جایی که روایتها تثبیت میشوند و سپس در تعامل با رسانههای بزرگتر و منطقهای به گردش درمیآیند.
