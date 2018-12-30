به گزارش خبرگزاری مهر، صادق عباسی شاهکوه مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در نشست هم اندیشی و هم افزائی با نمایندگان اپراتورها و ارائه دهندگان خدمات ارتباطی (FCP ) با اشاره به آزادسازی و رفع انحصار از مکالمه بین الملل و واگذاری ارائه خدمات مکالمات تلفنی بین الملل (دوصفر) به شرکتهای خصوصی گفت: سیاست های خوبی برای آزاد سازی ترافیک بین الملل اتخاذ شده که به زودی پس از تصویب کمیسیون تنظیم مقررات، اقدامات اجرائی آن انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه شرکت ارتباطات زیرساخت نقطه اشتراک و اتصال اپراتورها است، بنابراین وجود این شرکت فرصتی است که هزینه های زیرساختی اپراتورها به شدت تقلیل یابد، اظهار داشت: شرکت ارتباطات زیرساخت شرکتی حاکمیتی و دولتی است و به رغم کاهش چندین مرحله ای تعرفه خدمات، باید درآمد و هزینه های آن نیز با هم تناسب داشته باشد.

عباسی شاهکوه با توجه به اقدامات موثری که در حیطه فعالیت های شرکت ارتباطات زیرساخت انجام شده است افزود : رویکرد این شرکت مبتنی بر خرده فروشی نیست و هیچ برنامه ای برای فروش خدمات به صورت خرد به مشتریان ندارد .

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به افزایش حدود ۳ برابری ظرفیت شبکه IP گفت : نقاط حضور شبکه IP کشور از ۹۰ به ۱۰۵ افزایش داشته است و هم چنین در حدود ۲۵۰ نقطه از کشور نیز شبکه انتقال وجود دارد و فیبر شبکه زیرساخت هم بیش از ۳۵۰ شهر و تعداد زیادی روستا را تحت پوشش قرار داده است.

وی گفت: شبکه ارتباطی کشور در ۵ سال اخیر توسعه خوبی پیدا کرده و خوشبختانه پایداری مطلوبی دارد به نحوی که هموطنان هر زمان و مکانی می توانند دسترسی ارتباطی مناسبی داشته باشند.

در این نشست مدیران اپراتورها و ارائه دهندگان خدمات ارتباطی (FCP ) حاضر در جلسه ضمن تبیین دیدگاهها، مشکلات خود را مطرح کردند.