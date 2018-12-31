توجه به ورزش می تواند به مطرح شدن مشهد کمک کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیداحمد علم الهدی ظهر دوشنبه در دیدار با جمعی از مدیران ورزش و جوانان خراسان رضوی و مسئولان باشگاه پدیده که در دفتر امام جمعه مشهد برگزار شد اظهارکرد: در سال های پس از انقلاب به لطف خداوند در بسیاری از عرصه ها پیشرو بودیم و هستیم اما در بخش ورزش مشهد اینگونه نبوده است.

وی افزود: متاسفانه کمک دستگاه های دولتی هم شامل تیم های شهر ما نشد زیرا کمک به این تیم ها سبب احیا ورزش در شهر و استان خواهد بود و باید بدانیم وجهه جهانی مشهد در منظر اسلام بوده و توجه بیشتر به ورزش این شهر را می طلبد.

امام جمعه مشهد تصریح کرد: در عرصه بین المللی حضور ۴ میلیون زائر خارجی در مشهد و آمدنشان برای تماشای ورزش می تواند جلوه بین المللی خوبی را برای مشهد به دنبال داشته باشد.

علم الهدی خاطرنشان کرد: مسئولان پدیده در شروع کار از صفر با وضع اقتصادی موجود و ورشکستگی شرکت پدیده این باشگاه را به نقطه اوجی رسانده اند که نشان دهنده نبوغ شما در این باشگاه است و من به سهم خودم از شما تشکر می کنم زیرا این تیم به ورزش استان ما آبرو داد.

وی تاکید کرد: باید بدانید در محضر حضرت رضا(ع) عمل شما ارزشی است و سرمایه گذاری در این عرصه بسیار ارزشمند و پربرکت خواهد بود و امیدوارم نظر عنایت حضرت شامل شما بشود.