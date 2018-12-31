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۱۰ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۱۲

امام جمعه مشهد:

توجه به ورزش می تواند به مطرح شدن مشهد کمک کند

توجه به ورزش می تواند به مطرح شدن مشهد کمک کند

مشهد- امام جمعه مشهد گفت: توجه به ورزش می تواند جلوه بین المللی خوبی را برای مشهد به دنبال داشته باشد. 

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیداحمد علم الهدی ظهر دوشنبه در دیدار با جمعی از مدیران ورزش و جوانان خراسان رضوی و مسئولان باشگاه پدیده که در دفتر امام جمعه مشهد برگزار شد اظهارکرد: در سال های پس از انقلاب به لطف خداوند در بسیاری از عرصه ها پیشرو بودیم و هستیم اما در  بخش ورزش مشهد اینگونه نبوده است.

وی افزود: متاسفانه کمک دستگاه های دولتی هم شامل تیم های شهر ما نشد زیرا کمک به این تیم ها سبب احیا ورزش در شهر و استان خواهد بود و باید بدانیم وجهه جهانی مشهد در منظر اسلام بوده و  توجه بیشتر به ورزش این شهر را می طلبد.

امام جمعه مشهد تصریح کرد: در عرصه بین المللی حضور ۴ میلیون زائر خارجی در مشهد و آمدنشان برای تماشای ورزش می تواند جلوه بین المللی خوبی را برای مشهد به دنبال داشته باشد. 

علم الهدی خاطرنشان کرد: مسئولان پدیده در شروع کار از صفر با وضع اقتصادی موجود و ورشکستگی شرکت پدیده این باشگاه را به نقطه اوجی رسانده اند که نشان دهنده نبوغ شما در این باشگاه است و من به سهم خودم از شما تشکر می کنم زیرا این تیم به ورزش استان ما آبرو داد.

وی تاکید کرد: باید بدانید در محضر حضرت رضا(ع) عمل شما ارزشی است و سرمایه گذاری در این عرصه بسیار ارزشمند و پربرکت خواهد بود و امیدوارم نظر عنایت حضرت شامل شما بشود.

کد مطلب 4500651

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