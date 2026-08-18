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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۹

تسهیل تردد در مرز ریمدان؛ عبور ۱۲۰۰ دستگاه کامیون طی ۲۴ ساعت گذشته

تسهیل تردد در مرز ریمدان؛ عبور ۱۲۰۰ دستگاه کامیون طی ۲۴ ساعت گذشته

زاهدان- با ارائه خدمات‌رسانی شبانه‌روزی گمرک ریمدان به فعالان اقتصادی، تردد بیش از ۱۲۰۰ دستگاه کامیون حامل کالای صادراتی، ترانزیتی و وارداتی از گمرک مرزی ریمدان در ۲۴ ساعت گذشته صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی گمرکات سیستان و بلوچستان اعلام کرد: با شبانه‌روزی شدن فعالیت گمرک ریمدان، تردد کامیون‌های حامل کالاهای صادراتی، ترانزیتی و وارداتی از این مرز روان شد.

کارکنان گمرک ریمدان با حضور فعال و خدمات‌رسانی مستمر به فعالان اقتصادی نسبت به انجام تشریفات گمرکی کامیون‌های حامل کالاهای صادراتی، ترانزیتی و وارداتی اقدام می‌کنند.

شایان ذکر است در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۱۲۰۰ دستگاه کامیون حامل کالاهای صادراتی، ترانزیتی و وارداتی پس از انجام تشریفات گمرکی توسط همکاران گمرک ریمدان از این گمرک مرزی تردد کردند.

کد مطلب 6919999

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