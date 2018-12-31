ایران میزبان نمایشگاه صنعت داروسازی خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر، در نمایشگاه فارماپک خاورمیانه علاوه بر حضور ۱۱۰ شرکت داخلی و ۲۰ شرکت خارجی، کارگاه های مختلف در زمینه صنعت داروسازی برپا می شود.

کنفرانس صنعت مالی، مسیر عبور از تحریم‌ها، کارگاه مسئولیت‌های ناشی از فعالیت‌های دارویی، درآمدی بر معاهدات سازمان جهانی تجارت، مسئولیت اجتماعی شرکتی ، پیش بینی هوشمندانه فردا، کارگاه هوش تجاری و کاربرد آن در بازاریابی دارویی، از جمله برنامه های جانبی این نمایشگاه است.

اهدای جایزه صنعتی داروسازی، به همراه نشست‌های مختلف، مشاوره سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی ایران و حضور شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌ عنوان ایجاد ارتباط بین صنعت داروسازی و پتروشیمی، از دیگر محورهای نمایشگاه فارماپک است.

دعوت از سفرای کشورهای MENA، ثبت نام ۲۸ هیات تجاری از کشورهای جامعه هدف صادراتی ایران در زمینه مواد اولیه و اقلام بسته بندی، ثبت نام بیش از ۸۰۰۰ نفر به عنوان ویزیتور، حضور سازمان منطقه آزاد کیش جهت معرفی فرصت های سرمایه گذاری و امکانات جزیره کیش، بخش دیگری از رویدادهای این نمایشگاه است.

کشورهای هند، بلغارستان، لهستان، روسیه، چین،ایتالیا، آلمان، ترکیه، امارات متحده عربی و سوییس، از مشارکت کنندگان در این نمایشگاه هستند.

نمایشگاه فارماپک خاورمیانه، از ۱۰ تا ۱۲ بهمن ۹۷ در جزیره کیش برگزار می شود.