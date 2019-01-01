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۱۱ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۲۵

تولید شارژر بی سیم ۲۰ دلاری برای آیفون و گوشی های گلکسی

تولید شارژر بی سیم ۲۰ دلاری برای آیفون و گوشی های گلکسی

در شرایطی که هنوز شارژرهای بی سیم سازگار با گوشی های هوشمند پیشرفته کم و بیش گران قیمت هستند، یک شرکت تجاری شارژری بی سیم و پرسرعت به قیمت تنها ۲۰ دلار تولید کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی جی آر، این شارژر ۱۰ واتی که انکر نام دارد، نه تنها برای شارژ بی سیم آیفون های جدید قابل استفاده است، بلکه با استفاده از آن می توان مدل های مختلف گوشی های گلکسی سامسونگ را هم شارژ کرد.

از جمله گوشی هایی که این شارژر بی سیم با آنها سازگاری دارد می توان به آیفون های ایکس آر، ایکس اس و ایکس اس مکس و همین طور گلکسی های اس ۹ و اس ۸ و نوت ۹ و ۸ اشاره کرد.

طراحی ایستاده این شارژر بی سیم باعث می شود تا فرد در حین شارژ گوشی با نگاه کردن به آن قفل گوشی را باز کرده و کارهای مد نظر خود را انجام دهد، زیرا تمامی این گوشی ها مجهز به سیستم شناسایی مالک بر مبنای چهره وی هستند.

شرکت سازنده این محصول را نسبت به نمونه های قبلی سریع تر توصیف کرده و افزوده که در حین شارژ بی سیم می توان به راحتی با استفاده از گوشی ویدئو تماشا کرد یا به رد وبدل کردن پیام پرداخت.

همراه با این شارژر بی سیم یک کابل میکرو یو اس بی هم عرضه می شود. شارژر بی سیم انکر که مدل های قبلی ۵ واتی آن تا به حال توسط ۳۰ میلیون نفر خریداری شده ۱۸ ماه گارانتی دارد.

کد مطلب 4500912

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