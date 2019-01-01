همایش آشنایی با کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش منطقهای «آشنایی با کرسیهای نظریهپردازی، نقد و مناظره» دوشنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۷ در محل سالن تالار همایشهای دانشکده پزشکی واحد کرمان برگزار شد.
در این همایش حجتالاسلام عبدالحسین خسروپناه، رئیس دبیرخانه کرسیهای نظریه پردازی، نقد و مناظره، دکتر حمدالله منظری توکلی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان، حجت الاسلام حسن خیری رئیس پژوهشکده علوم اجتماعی و انقلاب اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی و روسا، مسئولان و اعضای هیأت علمی دانشگاههای استان های کرمان حضور داشتند.
در ابتدای همایش «حمدالله منظری» توکلی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی کرمان ضمن خیر مقدم به مدعوین به تشریح اهداف این همایش پرداخت و گفت: برگزاری کرسی نظریهپردازی از الزامات محیط دانشگاهی است و بسیار خرسندیم که میزبان این نشست هستیم.
پس از آن حجت الاسلام خیری رئیس پژوهشکده علوم اجتماعی و انقلاب اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی برنامه، اهداف و فعالیت های صورت گرفته توسط دانشگاه آزاد در حوزه کرسی های نظریه پردازی و ترویجی را بازگو کرد.
بنا به این گزارش در ادامه حجت الاسلام خسروپناه رئیس دبیرخانه کرسیهای نظریه پردازی، نقد و مناظره، به تاریخچه بحث آزاد اندیشی و کرسی های نظریه پردازی پرداخت و گفت: تشکیل هیأت حمایت از کرسیهای نظریه پردازی، توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۲ تصویب شد.
عبدالحسین خسروپناه گفت: کرسی های نظریه پردازی مربوط به اعضای هیأت علمی و اساتید است در حالی که کرسی های آزاداندیشی مربوط به دانشجویان و زیر نظر وزارت علوم است. رئیس دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره ادامه داد: دبیرخانه هیأت حمایت دو دسته از نشستها را پشتیبانی میکند که به نام کرسیهای نظریه پردازی و کرسیهای ترویجی شناخته میشوند.
عضو شورای تحول و ارتقای علوم انسانی گفت: تا کنون بیش از ۲۵۰۰ کرسی ترویجی برگزار شده است. کرسی های ترویجی فرصتی است برای اعضای هیأت علمی دانشگاهها و همچنین خود دانشگاهها تا با فرایند این نشستها آشنا شوند.
خسرو پناه افزود: در طول ۱۵ سال فعالیت، ۴۲ کرسی موفق از بین صدها کرسی برگزار شده به ثبت رسیده که از بین آنها ۱۸ نظریه، ۲۱ نوآوری و ۴ نقد ملی بوده است که در بین آنها اساتید دانشگاه آزاد هم وجود دارند.
رئیس دبیرخانه هیأت حمایت از کرسیها گفت: دانشگاههایی نظیر علامه، امام صادق، اصفهان، سیستان و بلوچستان، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه از جمله مراکزی هستند که در حوزه کرسیهای نظریه پردازی و ترویجی اقدامات بسیار مؤثری انجام دادهاند.
در پایان همایش اساتید و اعضای هیأت علمی حاضر در همایش به طرح پرسشها و ابهامات خود پرداختند که حجت الاسلام خسروپناه به آنها پاسخ داد.
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