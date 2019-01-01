به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، دوشنبه شب، والاستریت، سال پرسروصدای ۲۰۱۸ را به پایان برد و شاخصهای مهم سهام بدترین عملکرد سالیانه خود از بحران اقتصادی جهان تا کنون را ثبت کردند.
حتی پس از سود قدرتمند شاخصها در معاملات دوشنبه، میانگین صنعتی داوجونز ۵.۶ درصد و اساندپی ۶.۲ درصد، در سال ۲۰۱۸ سقوط کردند. هر دو شاخص، بدترین سقوط سالانه خود از ۲۰۰۸ (که به ترتیب ۳۸.۵ درصد و ۳۳.۸ درصد سقوط کرده بودند) تا کنون را ثبت کردند. کامپوزیت نزدک هم ۳.۹ درصد در ۲۰۱۸ سقوط کرد که بدترین عملکرد آن در دهه اخیر است. این شاخص هم در سال ۲۰۰۸ با سقوط ۴۰ درصدی روبرو شد.
این اولین بار در سه سال اخیر است که اساندپی ۵۰۰ و داوجونز افت میکنند، درحالیکه نزدک نوار سود ۶ ساله خود را پاره کرد. این اولین بار در تاریخ است که اساندپی پس از این که در سه ربع اول سال رشد میکند، در کل سال منفی میشود.
در آخرین ربع سال ۲۰۱۸، اساندپی ۵۰۰ و نزدک به ترتیب، ۱۳.۹۷ و ۱۷.۵ درصد سقوط کردند که این بدترین عملکرد ربع سالانه آنها از ربع چهارم ۲۰۰۸ تا کنون است. داو جونز هم با سقوط ۱۲ درصدی در این ربع سال، بدترین عملکرد خود از ربع اول ۲۰۰۹ تا کنون را ثبت کرد.
بزرگترین سقوط این ربع سال در ماه دسامبر به وقوع پیوست که همه شاخصها در این ماه حداقل ۸.۷ درصد سقوط کردند. داو و اساندپی همچنین بدترین ماه دسامبر خود را از ۱۹۳۱ تا کنون را ثبت کردند و این بزرگترین افت ماهانه آنها از فوریه ۲۰۰۹ تا کنون میباشد.
سرمایهگذاران این ماه با نگرانی از کند شدن اقتصاد جهان و امکان اشتباه فدرالرزرو در سیاستگذاری مالی، سهام را فروختند. همچنین نگرانی از مذاکرات ادامهدار تجاری بین چین و آمریکا، به بازارهای سهام فشار وارد کرد.
عملکرد روزانه شاخص داو بر اساس تعداد واحد
اما در معاملات دیشب، میانگین صنعتی داوجونز ۲۶۵.۰۶ واحد یا ۱.۱۵ درصد جهش کرد و به ۲۳۳۲۷.۴۶ واحد رسید. اساندپی ۵۰۰ هم ۲۱.۱۱ واحد یا ۰.۸۵ درصد رشد کرد تا به ۲۵۰۶.۸۵ واحد برسد. کامپوزیت نزدک، ۵۰.۷۶ واحد یا ۰.۷۷ درصد بالاتر و در ۶۶۳۵.۲۸ واحد بسته شد.
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