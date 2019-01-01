ذخیره ۶۰۰۰ کیلومتر مربعی پلایای معدنی در طرود شاهرود کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسودی ظهر سه شنبه در کارگروه توسعه معادن استان سمنان از وجود ذخایر پلایای طرود در حاشیه شمالی کویر مرکزی ایران با وسعت بیش از شش هزار کیلومتر مربع خبر داد و بیان کرد: مواد معدنی از قبیل پتاس، نمک، منگنز و غیره از این گستره معدنی حاصلخیز استخراج خواهد شد که قطعاً نقش بسزایی در توسعه اقتصادی خواهد داشت.

وی افزود: یکی از اهداف کلی و راهبردی صنعت معدن و تجارت در بخش معدن استان سمنان سرمایه گذاری زیرساختی برای ایجاد بستر های مناسب احداث کارخانه های فرآوری مواد معدنی است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: این اداره کل همچنین به دنبال انجام اکتشاف مقدماتی ذخایر در منطقه طرود و گستره جدید الکشف معدنی آن است.

اسودی بیان کرد: در صورت وجود زیرساخت های مناسب در برخی مناطق استان سمنان برای احداث واحدهای فرآوری مواد معدنی می توان شاهد اشتغال و توسعه اقتصادی خوبی در این استان بود.

وی با بیان اینکه زیرساخت های لازم برای بهره برداری از معادن و فرآوری مواد معدنی بسیار مهم است، بیان کرد: به واسطه تداخل بخشی از محدوده ذخایر عظیم کویر طرود با منطقه حفاظت شده محیط زیست و نبود زیرساخت های مناسب، امکان بهره برداری از این ذخایر در استان وجود ندارد.