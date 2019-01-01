تعظیم دنیا به بزرگان محاسبه ذهنی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، هجدهمین دوره مسابقات جهانی «محاسبات ذهنی با چرتکه» در شهر کوالالامپور مالزی با حضور ۷۳۳ کودک از ۲۴ کشور جهان در حالی برگزار شد که کودکان ایرانی موفق شدند عنوان قهرمان قهرمانان این مسابقات را کسب کنند.

حاضرین در سالن برگزاری این مسابقات از جمله مرضیه افخم سفیر ایران در مالزی بارها شاهد برافراشته شدن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده و جهانیان به هوش، استعداد و نبوغ کودکان تیم چرتکه ایران که در ۵ سطح در این رقابت ها شرکت کرده بودند احترام گذاشتند این در حالی است که ایران سال گذشته هم در آفریقای جنوبی قهرمانی جهان را بدست آورده بود.

امیرمهدی کرامتی قهرمان قهرمانان سطح A از استان کرمانشاه و هفت نفر قهرمان و ۲ برگزیده اول در همین سطح، محمدطاها برزی قهرمان قهرمانان سطح Bاز استان کرمانشاه و ۹ قهرمان به نام های سینا تقی زاده، آیسان اسکندری، نگین اسدی غروی، نسا صفری، رونیا حسین زاده، سارا امینی، پرستش کرمی زرندی، محمدهاتف دهقان، محمدرضا مرادی قهرمان این سطح و شایلی رخشانی برگزیده اول، احمدرضا جلالی، بهاره روح افزا، هستی سلیمی پور، آریا پیری، یسنا بختیاری، فاطمه صفری، ستایش یاوری، مسعود غفاری و کمیل شریف قهرمان سطحC، پانته آ عزتی، علی بهزادی و پارسا فرخی قهرمان سطح D، یاسمن آستانی برگزیده اول سطح E حاصل دسترنج کودکان و نوجوانان این مرز و بوم است.

تیم ۳۵ نفره ایران شامل ۹ نابغه از استان‌ البرز، ۲ نابغه از استان‌ لرستان، ۲ نابغه از استان‌ بوشهر، ۲ نابغه از استان‌ تهران، ۲ نابغه از استان‌ زنجان، ۴ نابغه از استان‌ مرکزی، یک نابغه از استان‌ کردستان، ۱۰ نابغه از استان کرمانشاه، ۲ نابغه از استان هرمزگان و یک نابغه از استان همدان هستند.

در این مسابقات جهانی که بزرگترین رویداد محاسبات ذهنی جهان محسوب می‌شود نمایندگان تایوان، مالزی، تایلند، کانادا، هنگ‌کنگ، آمریکا، آفریقای جنوبی، ویتنام، کره جنوبی، لبنان، عربستان سعودی، استرالیا، هند، روسیه، چین، قزاقستان، امارات، ازبکستان، مصر، تاجیکستان، یمن و ایران حضور داشتند.

چرتکه وسیله‌ای قدیمی است که از صدها سال قبل از میلاد حضرت مسیح برای انجام محاسبات به کار می‌رود.

از چرتکه برای انجام چهار عمل اصلی ریاضی(جمع، تفریق، ضرب و تقسیم) استفاده می شود و حتی می‌توان آن را برای محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد نیز به کار برد.

کارشناسان حوزه آموزش از جمله مزایای یادگیری چرتکه را توسعه و استفاده از تمام مغز، بهبود سرعت و دقت، بهبود حافظه، ارتقای خلاقیت و تمرکز، بهبود اعتماد به نفس، قادر ساختن دانش آموزان به حل مسائل ریاضی در زمان کوتاه و بهبود قدرت تخیل افراد به ویژه در کودکان و نوجوانان می دانند.