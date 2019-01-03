به گزارش خبرنگار مهر، بیست و دومین کنفرانس بینالمللی ارائه دانش، دانش و اعتقاد در روزهای ۱۲ و ۱۳ نوامبر ۲۰۲۰ در ونیز، ایتالیا برگزار میشود.
برخی از موضوعات محوری کنفرانس شامل: نمایندگی دانش، استدلال، اصول اولیه نمایندگی دانش، نمایندگی دانش و معناشناسی، فنآوریهای معنایی، روشهای عمومی در ارائه دانش و استدلال و ابهام، عدم قطعیت و درجه اعتقاد است.
علاقمندان به موضوعات فوق میتوانند با ارسال چکیده آثار خود به آدرس https://waset.org/apply/۲۰۲۰/۱۱/venice/ICKRKB?step=۲ در این کنفرانس مشارکت نمایند.
مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۱۵ ژانویه ۲۰۱۹ است.
حهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/conference/۲۰۲۰/۱۱/venice/ICKRKB مراجعه گردد.
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