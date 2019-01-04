فیلم صدرعاملی منعی برای حضور در فجر ندارد/ قانون نقض نشده است

سیمون سیمونیان مدیر دبیرخانه سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه فیلم سینمایی «سال دوم دانشکده من» به کارگردانی رسول صدرعاملی سال گذشته نیز درخواست حضور در فجر داشت و حتی قرارداد اکران خود را نیز بسته است منعی برای حضور در این دوره از جشنواره ندارد، گفت: صاحبان این اثر سینمایی برای سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر فرم حضور پر کردند، اما فیلم برای شرکت در جشنواره آماده نشد و هیات انتخاب اثر را ندید پس همانطور که می دانید منعی برای حضور «سال دوم دانشکده من» در سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر وجود ندارد.

وی درباره مساله سال تولید اثر نیز توضیح داد: براساس قوانین آثاری می توانند درخواست حضور بدهند که از سال ۹۶ به بعد تولید شده باشند به شرط اینکه در دوره های قبلی جشنواره حضور نداشته باشند.

مدیر دبیرخانه سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر توضیح داد: بسیاری از فیلم ها فرم حضور در جشنواره فیلم فجر را پر می کنند اما اصلا به جشنواره نمی رسند که در این دوره از جشنواره هم فیلم هایی فرم پر کردند که حتی هنوز کلید هم نخورده اند.

وی بیان کرد: من نمی دانم چرا فیلمسازان اینقدر علاقه مند هستند فرم حضور در جشنواره را پر کنند آن هم زمانی که هنوز اثر خود را کلید نزده اند.

سیمونیان درباره عقد قرارداد برای «سال دوم دانشکده من» که قرار بود پاییز اکران شود، گفت: هرچند این فیلم قرارداد اکران بسته بود، اما در سینما اکران نشده است پس هیچ منعی برای حضور این فیلم در جشنواره وجود ندارد.