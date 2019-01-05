۱۰ درصد بیماران بستری در بیمارستان ها نیاز به ICU دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا شهرامی، در آستانه برگزاری ششمین کنگره بین المللی مراقبت های ویژه ایران، اظهار داشت: این کنگره هر ساله در جهت ارتقاء علمی پزشکان و پرستارانی که با موضوع آی سی یو در ارتباطند یا در بخش مراقبت های ویژه فعالیت میکنند، برگزار میشود.
وی افزود: نواقص و کمبودهای موجود در زمینههای فنی، تجهیزات پزشکی و نیروی انسانی در این کنگره مورد بحث قرار میگیرد و جدیدترین دستاورد ها با حضور ۷ مهمان خارجی از ایالات متحده آمریکا، کشورهای اروپایی و همسایه مورد بحث و گفتوگو قرار می گیرد و در واقع این کنگره هدف افزایش سطح علمی مخاطبان را به همراه دارد.
نایب رئیس انجمن مراقبتهای ویژه با اشاره به اینکه افزایش بهره وری از بخشهای مراقبت ویژه و ارائه خدمات جامع و بهتر به بیماران از اهداف برگزاری این کنگره است، ادامه داد: در حال حاضر همه بیمارستان های کشور بخش مراقبت های ویژه ندارند و این در حالی بوده که نیاز به این مسئله بسیار ضرورت دارد.
شهرامی با اشاره به اینکه وجود بخش مراقبتهای ویژه در بیمارستانهای بزرگ الزامی است، گفت: بیمارستان هایی که مجهز به این بخش نباشند بیماران خود را به بیمارستانهای دیگر منتقل میکنند.
وی افزود: بیماران دچار حوادث مغزی و ترومایی، افرادی که جراحی های بزرگ انجام داده و یا مشکلات داخلی عدیده دارند نیاز به مراقبت در بخش ویژه وجود داشته تا حیات آنها به خطر نیفتد.
نایب رئیس انجمن مراقبتهای ویژه با اشاره به اینکه حدود ۱۰ درصد از بیمارانی که در بیمارستانها بستری می شوند نیاز به آی سی یو دارند، گفت: ایران در زمینه مراقبت های ویژه نسبت به بسیاری از کشورها پیشرو بوده ولی از کشورهای پیشرفته کمی عقب هستیم که با افزایش تختهای مراقبت ویژه و ارتقاء نیروهای پرستار و پزشک در این زمینه می توانیم به موفقیت های بیشتری دست یابیم.
شهرامی خاطرنشان کرد: ایران از نظر مراقبتهای ویژه در حد استاندارد جهانی قرار دارد و از نظر تعداد فوق تخصص مراقبت ویژه در کشور بیش از ۱۵۰ نفر در این زمینه فعال هستند البته تربیت نیروهای بیشتر در حال انجام است و بسیاری از متخصصان داخلی و بیهوشی نیز با گذراندن دورههای در حال کمک به بیماران بدحال بخش مراقبتهای ویژه هستند و برگزاری کنگره های سالیانه مراقبتهای ویژه در جهت ارتقاء دانش این همکاران بسیار موثر است.
ششمین کنگره بین المللی مراقبت های ویژه ایران، در روزهای ۱۹ تا ۲۱ دی ماه ۹۷ در محل مرکز همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود.
نظر شما