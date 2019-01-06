به گزارش خبرنگار مهر، «مسخره باز» نخستین تجربه سینمایی همایون غنی‌زاده برای حضور در سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر با انجام آخرین مراحل فنی و ساخت موسیقی آماده نمایش می‌شود.

غنی‌زاده که از کارگردانان تئاتر است در اولین فیلم خود، غیر از حضور در بخش نگاه نو توانست در جمع فیلم‌های بخش اصلی مسابقه این جشنواره نیز حضور پیدا کند.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: «دانش شیفته سینما و عاشق هما هنرپیشه محبوب شهر است. کاظم خان شیفته کازابلانکا و جواز کسبش است.

شاپور شیفته تن ماهی و مصفای ممنوع التصویر است. شهر پر از گدا شده و منتظر زلزله قریب الوقوعی است. هر چند وقت یکبار هم جنازه زنی با سر تراشیده کنار ساحل پیدا می شود. به قول بازپرس کیانی: اوضاع خیته!.»

سایر عوامل «مسخره باز» عبارتند از نویسنده و کارگردان: همایون غنی‌زاده، تهیه کننده: علی مصفا، سرمایه‌گذار: مهدی کرمی، مشاور کارگردان: بهمن فرمان آرا، مجری‌ طرح: ماهان حیدری، بازیگران: صابر ابر، بابک حمیدیان، علی نصیریان، رضا کیانیان، هدیه تهرانی، مدیر فیلمبرداری: علی قاضی، تدوین: هایده صفی‌یاری، صدا گذار: امیرحسین قاسمی، موسیقی: محمدرضا غنی زاده، جلوه‌های ویژه کامپیوتری: جواد مطوری، طراح گریم: ایمان امیدواری، طراح صحنه: سهیل دانش، طراح لباس: الهام معین، صدابردار: محمود کاشانی، برنامه‌ریز: مانفرد اسماعیلی، منشی صحنه: نفیسه ذاکری.