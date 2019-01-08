بیشترین تقاضای سفر درون شهری مشهد در حوزه شهرداری و قضایی است

به گزارش خبرنگارمهر، محمدرضا خلیلی صبح سه شنبه در شست شورای هماهنگی ترافیک خراسان رضوی اظهار کرد: توسعه سامانه های هوشمند در استان ضرورتی غیر قابل انکار است ودولت الکترونیک بسیاری از تردد های شهری و بین شهری را کاهش داده است و از آنجا که بیشترین تقاضای مردمی درحوزه قضایی و شهرداری ها به ثبت رسیده است درصدد هستیم با توسعه درگاه خدمات وزارت ارتباطات تاپایان برنامه ششم توسعه سامانه های مد نظر را به منظور بی نیاز سازی از پیگیری حضوری مردم فراهم سازیم.

وی افزود: بهره مندی شهروندان از کیف پول الکترونیکی یک گام مفید در راستای توسعه رفاه شهری و کاهش تردد های غیر ضروری و به تبع مدیریت آلودگی هوای مشهد است.

مدیر کل ارتباطات و فناوری استانداری خراسان رضوی ادامه داد:خراسان رضوی درتولید اپلیکیشن های کاربردی ظرفیت های خوبی دارد و تاکسی های اینترنتی بومی به عنوان یک محصول دانش بنیان که از سوی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد اجرا شده است تنها یک نمونه از این خدمات است.

همچنین تورج همتی نیز در این جلسه اظهار کرد: طرح محدوده کاهش انتشار آلودگی هوا تاپایان سال آینده در مشهد اجرایی خواهد شد و بر اساس این طرح تمامی خودروهای فاقد معاینه فنی با کنترل هوشمند مشمول جریمه خواهند شد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی ادامه داد:حسب مصوبات کارگروه اجرایی و اضطراری کاهش آلودگی هوای شهر مشهد ، نقشه آلودگی هوای این کلانشهر مبنای تمام طرح های توسعه محدوده ترافیکی قرار می گیرد و بر اساس نظر کارشناسان،اجرای طرحLEZ می تواند تا ۲۰ درصد در بهبود کیفیت هوای کلانشهر مشهد موثر واقع شود.

وی تصریح کرد:یکی از راه های اجرای قانون هوای پاک مکانیزه شدن حداکثری فرایندهای شهری است و دراین راستا حفاظت محیط زیست استان بستر ارائه بیش از ۶۰ خدمت زیست محیطی بر بستر اینترنتی را فراهم آورده است.