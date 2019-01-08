به گزارش خبرنگار مهر، حادثه تلخ چند روز پیش ریزش بهمن در جاده شمشک به دیزین که جان یک انسان را گرفت از این حیث قابل تامل و ناراحت کننده است که احتمال بروز آن از مدتها قبل توسط نهادهای مختلف پیش بینی شده بود.

یکی از این نهادها که بازگشایی جاده را ناایمن قلمداد کرده بود شورای اسلامی شهر شمشک دربندسر است که ریاست آن بر عهده جواد شمشکی می باشد. شمشکی که حالا خود از شاکیان این پرونده است و مستندات لازم را هم در این خصوص به دادگاه ارائه داده در گفتگو با خبرنگار مهر به سوالاتی در همین رابطه پاسخ داد و جزئیات ماجرا را تشریح کرد:

* خبرگزاری مهر: پرونده حادثه بهمن در جاده شمشک به دیزین به کجا رسید؟

- شمشکی: این مسائل از طریق قضایی در حال پیگیری است. ما مستندات و مدارک و مکاتبات از بدو پیگیری بازگشایی جاده تا زمان وقوع حادثه را به دادگاه ارائه کرده ایم. من دو روز پیش در دادگاه بودم، پرونده تکمیل شده و در حال بررسی نهایی است که احضاریه برای افرادی که در این حادثه مسئول و یا مطلع هستند صادر شود.

* شما هم از مخالفان بازگشایی جاده شمشک به دیزین بودید؟

- مخالفت من بر مبنای سابقه قوانین است. این جاده از سال ۵۳ در حال بهره برداری است. در جاده هراز هم که بهمن می آمد بهمن شکن و موارد ایمنی دیگر فراهم شد که مشکلی پیش نیاید. وقتی جاده ای ذاتش بهمن خیز است باید تمهیدات لازم هم اندیشیده شود. مردم ژاپن هم با زلزله کنار آمده اند و مدیریت درست انجام داده اند که در بالاترین ریشتر کمترین تلفات را دارند. چگونه است که به صورت دستوری می گویند جاده باید باز شود در حالی که همه در ناایمن بودنش هم نظر هستند. مسئولیت جان مردم با چه کسی است؟ دو سال است که راه شمشک به دیزین بسته است، در این دو سال فرصت اصلاح مسیر بوده است نه اینکه در این بازه زمانی و در آستانه بهره برداری در زمستان بگویند جاده باید باز شود!

* این جاده در منطقه استحفاظی شما بوده و آیا نامه مکتوب مخالفت ارائه داده اید؟

- اگر کسی می خواهد جاده را بهره برداری کند باید به فکر ایمنی آن هم باشد. ما همه این هشدارها را به صورت مکتوب داده ایم. در اینجا هر حادثه ای پیش بیاید هزینه اش با ماست چرا که از استان البرز که شرایط رساندن امکانات و کمک فراهم نیست اما جالب است بدانید منطقه حادثه منطقه حوزه استحفاظی ما نیست. ۷ کیلومتر از میگون به بالا زیر نظر ما می باشد و ۷ کیلومتر نیز در دست حوزه راهداری استان تهران است و ما حتی اجازه نداریم در این ناحیه یک سنگ را جابه جا کنیم. من صورت جلسه این را هم دارم که تا کجا مسیر را به من تحویل داده اند. ما در گزارشمان اعلام کرده ایم و پرسیده ایم چه کسی مسئولیت حادثه را پذیرفته است. در بخشنامه و صورت جلسه ای که بدون امضاست طرف حساب چه کسی است؟ اگر امروز یا هر روز دیگر حادثه ای پیش بیاید مسئولیت آن بر عهده چه کسی است؟

* پیمانکار این جاده در اظهار نظری اعلام کرده علت مرگ متوفی خفگی بوده است نه بهمن، نظر شما چیست؟

- اجازه دهید به موضوعی قدیمی اشاره کنم. در شمشک بهمنی روی مینی بوس روشن در حال حرکت آمد، شیشه های مینی بوس باز بوده و با محبوس شدن هوا هر ۹ نفر در مینی بوس به علت خفگی با گاز منوکسید کربن جان سپردند. در حادثه اخیر هم چنین اتفاقی افتاده است. روز بعد از حادثه از محل حادثه عکس تهیه کردم. بهمن روی لودر و کامیون را گرفته بود و عکس هایش نیز موجود است. گاز منوکسید کربن داخل ماشین آمده است و من همه این موارد را مستندسازی کرده ام. خودم به همراه یک عکاس از مسیر شمشک تا دیزین ۱۲ کیلومتر را قدم به قدم در گزارشم توضیح داده ام.

* پس این اظهار نظرها چه دلیلی می تواند داشته باشد؟

- آنها دنبال اهداف خودشان هستند تا اشتباه خود را توجیه کنند. من جواب خانواده متوفی را چه بدهم؟ حداقل بگویند اشتباه کرده اند نه اینکه حق را پایمال کنند و موضوع را جور دیگر بیان کنند. شبانه به جاده رفته اند تا آنجا را پاکسازی کنند که ماشین ها از آنجا رد شوند و برای هر ماشین ۳۰ هزار تومان پول بگیرند در حالی که می دانند تا حدود ۴۸ ساعت پس از بارش برف نباید به آن محل می رفتند تا برف با سرمای طبیعی محکم شود.

* حتی برخی در جایی شخصی عنوان کرده اند که پیک نیک در داخل کامیون بوده و باعث انفجار و خفگی شده است؟

- اصلا این موارد موضوعیت ندارد و مطرح کردن آن تنها از سوی برخی و برای توجیه اشتباهات خودشان بوده است.

* به نظر شما مقصر حادثه کیست؟

- تشخیص اینکه چه کسی مقصر اصلی حادثه است با دستگاه قضایی می باشد. ما تنها از حقوق شهری دفاع می کنیم. ما مسیر قانونی را طی کرده ایم و اطلاع رسانی لازم را هم به موقع انجام داده ایم. متوفی از شهروندان شمشک بوده است و برای پرداخت دیه وی مسئول «قانون» است. موضوع دیه بحث بعدی قانون است و اصل قضیه این می باشد که آیا این جاده دوباره از چند روز دیگر بازگشایی می شود و آیا کسی در این خصوص پاسخگو است یا خیر؟ همه جاده ها حادثه دارد اما نسبت به زمان مشکلات اصلاح می شود. زیرساخت های مورد نیاز باید در این جاده فراهم شود به طور مثال اگر کسی در جاده بنزین تمام کند چه کسی پاسخگوست؟ این جاده به صورت بین استانی استفاده می شد و در تابستان تراکم ترافیکی داشت ولی در زمستان بسته بود. بخش خصوصی در مسیرهای مشابه بهمن خیز اقدامات لازم را انجام داده است اما بخش دولتی چرا به وظیفه اش عمل نکرده است؟!