اجرای ۲۲۶۰ طرح در سیستان و بلوچستان توسط ستاد اجرایی فرمان امام

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل بنیاد برکت احسان با بیان اینکه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ۲ هزار و ۲۶۰ طرح را با بودجه‌ای معادل ۲۱۰ میلیارد تومان در سیستان و بلوچستان اجرا کرده است، گفت: در بهمن‌ماه همزمان با پیروزی انقلاب کاروانهای سلامت با ماشین‌هایی که ۱۴۰ تختخوابی است در سیستان و بلوچستان حضور می‌یابند و بیماران را ویزیت می‌کنند.

سیدامیرحسین مدنی پیش از ظهر امروز، چهارشنبه ۱۹ دی‌ماه، در نشست خبری دبیرکل جمعیت هلال احمر و مدیرعامل بنیاد اجتماعی برکت احسان با اصحاب رسانه در زاهدان اظهار کرد: حادثه تلخ مدرسه در سیستان و بلوچستان قلوب مردم کشورمان را جریحه‌دار کرد و پس از این حادثه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به کمک هلال احمر آمد تا بتوانیم در تجهیز سیستم گرمایشی سیستان و بلوچستان اتفاقات خوبی را رقم بزنیم.

وی در خصوص طرح‌های اجرا شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در سیستان و بلوچستان گفت: ۲ هزار و ۲۶۰ طرح با بودجه‌ای معادل ۲۱۰ میلیارد تومان در سه حوزه امور توانمندسازی اقتصادی، زیربنایی فرهنگی و سلامت و اجتماعی در استان سیستان و بلوچستان انجام شده است.

مدیرعامل بنیاد برکت احسان با اشاره به اینکه ۱۳۴ پروژه ساخت مدرسه در استان با ۶۴۰ کلاس در دست ساخت است، تصریح کرد: ۹۰ مدرسه را با سیستم گرمایشی روز تحویل دادیم و ۴۰ مدرسه دیگر نیز در دست ساخت است.

مدنی ادامه داد: ساخت ۵۵ مسجد در استان که ۵۰ مسجد با نام برکت ساخته شده و ساخت یک هزار و ۹۲۰ واحد مسکونی برای محرومان با همکاری بنیاد مسکن از دیگر فعالیتهای ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در سطح استان سیستان و بلوچستان است.

وی با بیان اینکه باید ۸۸ مرکز سلامت جامع و بهداشت در استان سیستان و بلوچستان ساخته شود، گفت: ۳۵ مرکز از این مراکز تحویل داده شده است.

مدیرعامل بنیاد برکت احسان با اشاره به اینکه خدمات بیمه‌ای را به ایتام منطقه داشته‌ایم و یک هزار نفر را سرپرستی می‌کنیم، خاطرنشان کرد: ۴۰۰ جهیزیه در استان توزیع شده که فقط ۱۳۵ جهیزیه امسال توزیع شده است.

مدنی با بیان اینکه ۱۱ هزار پک لوازم‌التحریر نیز در مناطق کم‌برخوردار استان توزیع شده است، گفت: ۱۰ میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه به مردم در این مناطق اعطا شده است.

وی درمان ۱۳۴ زوج نابارور و ۵۰۰ بیمار سرطانی در استان سیستان و بلوچستان توسط ستاد اجرایی فرمان امام (ره) را از دیگر فعالیتهای ستاد و بنیاد برکت احسان در این استان عنوان کرد و یادآور شد: در ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تجهیزاتی را برای دوراپزشکی (تله‌مدیسن) طراحی کردیم.

مدیرعامل بنیاد برکت احسان با اشاره به اینکه امسال بنا داریم دوراپزشکی را در کشور گسترده کنیم، تصریح کرد: در این طرح متخصص می‌تواند در تهران بیماری را تشخیص دهد و این طرح به‌صورت پایلوت در پاوه و زهک اجرا شده است.

مدنی افزود: در بهمن‌ماه همزمان با پیروزی انقلاب کاروانهای سلامت با ماشین‌هایی که ۱۴۰ تختخوابی است در سیستان و بلوچستان حضور می‌یابند و بیماران را ویزیت می‌کنند؛ این ماشینها مجهز به تله‌مدیسن هستند و از ویژگی‌های این ماشینها حضور در مناطق صعب‌العبور است.

وی با اشاره به اینکه در طرح ققنوس با همکاری هلال احمر ۲ هزار کلاس به وسایل گرمایشی تجهیز می‌شود، یادآور شد: شکل کار ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و بنیاد برکت احسان اینگونه است که کمپین‌هایی را برگزار می‌کند و معادل کمک و مشارکت مردم در آن طرح مشارکت می‌کند.