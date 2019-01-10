به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر کریمی عصر پنجشنبه در آیین بزرگداشت یکصد و شصت و هفتمین سالروز شهادت میرزا تقی خان امیرکبیر در اراک اظهار داشت: امیرکبیر چه در دوران کوتاه صدارت خود و چه در سال های عمر خود خدمات ارزشمند بسیاری به کشور ارائه داد که بسیاری از این اقدامات در تاریخ ماندگار شده است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس افزود: در حق این شخصیت بزرگ جفا شده و آنطور که باید تفکرات و شخصیت وی الگوسازی نشده و حتی منزل تاریخی وی در هزاوه سال ها است که در انتظار تبدیل به محلی برای مراجعه گردشگران علاقمندان امیرکبیر است.

کریمی بیان کرد: مهمترین اقدام امیرکبیر در دوران خود، ایجاد یک قدرت دفاعی و رویکرد مقتدرانه برای کشور بود و خوشبختانه امروز نیز در دوران انقلاب، توجه به ارتقای قدرت دفاعی کشور مدنظر قرار دارد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس خاطرنشان ساخت: همچنین امیرکبیر توسعه علم را با جدیت دنبال می کرد و در همین راستا دارالفنون را تاسیس کرد، اگرچه عمر وی به بهره برداری از دارالفنون کفاف نداد، اما سنگ بنای این امر مهم را در کشور گذاشت.

وی تصریح کرد: مبارزه با مظاهر مختلف فساد از دیگر شاخصه های مهم امیرکبیر بود و در مبارزه با خرافات و فرق مذهبی ساخته دست بیگانگان اقدامات موثری انجام داد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس ادامه داد: همچنین اقدامات و پیگیری های وی در بحث سلامت و بهداشت موجب ریشه کن شدن بیماری آبله شد و در حمایت از تولید کشور نیز تصمیمات اثربخشی گرفت که امروز نیز این مهم نیاز و ضرورت کشور است.

کریمی عنوان کرد: با وجود تمام این تلاش ها، وی مورد کینه دشمنان و کسانی قرار گرفت که منافعشان به خطر افتاده بود و در نهایت شهادت این شخصیت بزرگ را رقم زدند. امروز نیز ما از این شخصیت بزرگ غافل هستیم و شاید بسیاری از ما نمی دانیم که مزار امیرکبیر در حرم مطهر اباعبدالله الحسین (ع) واقع شده است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس ادامه داد: باید تلاش کنیم تا در شرایط امروز کشور آنها که رویکردی همچون امیرکبیر به امور دارند بتوانند نقش موثر ایفا کنند، چرا که در این صورت پیشرفت و توسعه کشور را شاهد خواهیم بود.