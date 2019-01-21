توسعه گرشگری گلستان نیازمند زیرساخت و برنامه ریزی است

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- الهام رئوفی فر: با وجود برخورداری گلستان از جاذبه های طبیعی و تاریخی به گفته کارشناسان هنوز این استان در حوزه جذب و ماندگاری مسافر نتوانسته موفق ظاهر شود. تعدادی متخصصین نبود الگو و سیاست گذاری مناسب و برخی فقدان برنامه ریزی و زیرساخت های لازم در حوزه جذب گردشگر را عامل توسعه نیافتگی اقتصادی صنعت گردشگری در استان می دانند.

به باور این صاحبنظران، با وجود شرایط اقلیمی استان که در فاصله زمانی اندک امکان استفاده از جنگل، کوه، دریا و صحرا را فراهم می کند، باید اقتصاد گردشگری در این منطقه شاخصترین منبع کسب درآمد باشد اما به دلیل نبود برنامه ریزی اصولی و شناسایی مزیت ها و محدودیت ها هنوز میسر نشده است.

استفاده از افراد غیرمتخصص در گردشگری

یک کارشناس ارشد گردشگری در گفتگو با خبرنگار مهر، به تدوین برنامه ای مدون و الگویی خاص برای جذب و ماندگاری مسافر در استان تاکید می کند و می گوید: متاسفانه در حوزه گردشگری از افراد غیر متخصص استفاده می شود و این عامل عقب ماندگی گلستان در مقایسه با دو استان همسایه مانند گیلان و مازندران است.

مهدی سقایی به طبقه بندی بازار هدف و شناسایی نیازهای گردشگران از هر طبقه اقتصادی تاکید می کند و می افزاید: باید برنامه ریزی اقامت مسافران به گونه تعریف شود که هم به شرایط اقتصادی میزبان کمک کند و هم اینکه توانایی مالی مسافران در نظر گرفته شود.

وی ادامه می دهد: در حال حاضر برای اقامت چند روزه گردشگر در استان، برنامه مشخصی نداریم.

برای اقامت چند روزه گردشگر در استان، برنامه مشخصی نداریم، وقتی امکانات تفریحی و گردشگری برای مسافر نباشد نمی توان انتظار صرف هزینه و ماندگاری طولانی مدت، داشت به گفته این مدرس دانشگاه، وقتی امکانات تفریحی و گردشگری برای مسافر نباشد نمی توان انتظار صرف هزینه و ماندگاری طولانی مدت، داشت.

سقایی معتقد است که عامل توسعه نیافتگی اقتصادی استان در حوزه گردشگری، ایراد در فرهنگ میزبانی استان است زیرا تفاوت قیمت کالای ارائه شده به مسافر در مقایسه با هم استانی ها، نشان دهنده مشکل در فرهنگ میزبانی استان گلستان است.

وی نوع برخورد با گردشگر، چگونگی کسب درآمد از مسافر را از مولفه های مهم فرهنگ میزبانی می داند و ادامه می دهد: تا زمانی که فرهنگ میزبانی رواج نیابد کسب درآمد مناسبی از مسافر در استان نخواهیم داشت.

ورود سرمایه گذار، ناجی صنعت گردشگری

بسیاری از کارشناسان معتقدند در فرایند توسعه اقتصادی مقوله سرمایه گذاری واجد اهمیت است موضوعی که یک کارشناس اقتصادی هم بر آن صحه می گذارد و می گوید: ورود بخش خصوصی به حوزه گردشگری می‌تواند ناجی این صنعت باشد.

هادی اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه تاکید بسیاری بر توسعه گردشگری شده است، می افزاید: از طریق توسعه گردشگری در استان می توان معضل بیکاری را تاحدودی برطرف کرد و باعث درآمدزایی شد.

وی معتقد است که کشورهای دنیا به دنبال گسترش صنعت گردشگری هستند چرا که با ورود گردشگر از یک سو می‌توان مشاغل محلی در مناطق توریستی ایجاد کرد و از سوی دیگر با فروش صنایع دستی به این بخش اقتصاد نیز سود رساند.

موانع بخش خصوصی باید رفع شود

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان هم ورود بخش خصوصی را موجب قوت صنعت گردشگری استان می داند و می افزاید: جذب سرمایه گذار فرایندی است که باید با کمک نهادها انجام شود بر همین اساس در این مسیر از پیچیدگی های موانع پیش روی بخش خصوصی باید کاست.

احمد تجری در گفتگو با خبرنگار مهر، ساخت مجموعه تفریحی، هتل و اقامتگاه های بومگردی را حاصل ورود بخش خصوصی به حوزه گردشگری اعلام می کند و می افزاید: خوشبختانه این طرح ها با سرعت مناسبی در حال پیشرفت است.

تجری در توضیح ایجاد برنامه های تفریحی برای گردشگران به وجود جاذبه های طبیعی و تاریخی استان اشاره می کند و می گوید: با کمک نهادهای دولتی این زیرساخت ها در حال اجراست؛ ضمن اینکه نسبت به گذشته نیازهای اولیه در تفرج گاه های شاخص استان به نوعی مهیا شده است.

از طریق توسعه گردشگری در استان می توان معضل بیکاری را تاحدودی برطرف کرد و باعث درآمدزایی شد معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان آنچه از سوی کارشناسان با عنوان «فرهنگ غلط میزبانی در استان» نامیده شده را رد می کند و می افزاید: موضوع سواستفاده از مسافر در استان را بسیار اندک می دانم و آنگونه که می گویند شایع نیست.

وی به آموزش شهروندان و تمامی افرادی که با گردشگران ارتباط دارند تاکید می کند و می گوید: رسانه های استان برای آگاهی بخشی مردم در این حوزه موثر هستند.

تجری از اجرای ۵۰ دوره آموزشی تا پایان سال خبر می دهد و می افزاید: از آنجایی که اقامتگاه های بومگردی در جوامع محلی قرار دارد، ۲۵ دوره آموزشی برای جوامع محلی برگزار می شود و ۲۵ دوره آموزشی هم ویژه بخش های مانند شبکه حمل و نقل و دستگاه هایی که در ستاد سفر خدمات ارائه خدمت دارند، برگزار می شود.

به گفته بسیاری از کارشناسان، اهمیت گردشگری و نقش آن در رشد و توسعه‌ اقتصادی و فرهنگی تا جایی است که می توان آن را صنعتی جانشین برای سایر صنایع درامدزا دانست. بر همین اساس برای استانی مانند گلستان که ظرفیت جاذبه تاریخی و طبیعی را در خود دارد می توان به راحتی برای رفع مشکل اقتصادی و اشتغال استان کمک گرفت بنابراین انتظار می رود تا مسئولان استانی با تدوین برنامه ای مدون به توسعه این صنعت در استان توجه کنند تا باری از دوش آمار بالای بیکاری برداشته شده و به معیشت مردم این منطقه کمک کند.