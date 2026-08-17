تأکیدنماینده ولی فقیه در سمنان بر مدیریت مصرف انرژی بدون آسیب به تولید

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی مطیعی شامگاه دوشنبه در دیدار مشاور وزیر نیرو در امور ایثارگران، مدیرعامل و جمعی از معاونان شرکت برق منطقهای سمنان به میزبانی دفتر خود، با اشاره به نقش ائمه جمعه در تبیین فرهنگ مصرف بهینه، اظهار کرد: مدیریت مصرف باید به گونهای انجام شود که فعالیت صنایع و واحدهای تولیدی دچار آسیب نشود.
وی با بیان اینکه صنعت، کشاورزی و معدن از بخشهای مهم اقتصادی کشور هستند، افزود: در شرایطی که از یک سو افزایش تولید و از سوی دیگر مدیریت مصرف انرژی مورد تأکید است، باید میان این دو موضوع تعادل برقرار شود.
نماینده ولی فقیه در استان سمنان بر ضرورت مدیریت و بهینهسازی مصرف آب در بخش کشاورزی تأکید کرد و گفت: باید با درک شرایط موجود و استفاده از راهکارهای کارشناسی، هم مصرف انرژی مدیریت شود و هم صنایع و بخشهای تولیدی استان بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
مطیعی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره آزادگان و ایثارگران دوران دفاع مقدس، رسیدگی به خانوادههای شهدا و ایثارگران را وظیفهای ملی و انقلابی دانست و خاطرنشان کرد: حمایت از ایثارگران نباید تنها به مسائل مالی و رفاهی محدود شود و باید به نیازهای معنوی، فرهنگی، مشاورهای و اجتماعی آنان نیز توجه شود.
نماینده رهبر معظم انقلاب در استان سمنان همچنین بر استفاده از ظرفیتهای داخلی تأکید کرد و گفت: در شرایطی که کشور از توان علمی و فنی مطلوبی برخوردار است، نباید به واردات و محصولات خارجی وابسته باشیم؛ چراکه در شرایط حساس، وابستگی به واردات میتواند امنیت و زیرساختهای کشور را با تهدید مواجه کند.
وی با اشاره به ظرفیت شرکتهای دانشبنیان، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی استان سمنان افزود: طرحها و ابتکارات علمی و تحقیقاتی ارزشمندی در استان وجود دارد که با حمایت و سرمایهگذاری میتوان آنها را به محصولات مورد نیاز کشور تبدیل کرد.
مطیعی خاطرنشان کرد: استفاده از توان مهندسان، متخصصان و نیروهای تحصیلکرده استان، علاوه بر تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی، زمینه اشتغال جوانان را نیز فراهم میکند.
وی در پایان بر ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی، دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان برای حل مسائل استان تأکید کرد.
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