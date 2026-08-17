۵۰ درصد دانشجویان علوم پزشکی بابل غیربومی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد گیلکی‌بیشه شامگاه دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به تحصیل حدود پنج هزار دانشجو در این دانشگاه گفت: نزدیک به ۵۰ درصد دانشجویان، معادل حدود دو هزار و ۵۰۰ نفر، غیربومی هستند و توسعه ظرفیت‌های خوابگاهی برای پاسخگویی به نیاز این دانشجویان در دستور کار قرار دارد.

گیلکی‌بیشه اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی بابل به دلیل جایگاه علمی و آموزشی خود، پذیرای دانشجویانی از نقاط مختلف کشور است و بخش قابل توجهی از این دانشجویان برای اسکان در دوران تحصیل به خدمات خوابگاهی نیاز دارند.

وی افزود: در همین راستا یکی از ساختمان‌های موجود دانشگاه در حال بازسازی است که پس از تکمیل و بهره‌برداری، حدود ۱۶۰ تخت به ظرفیت خوابگاه دانشجویان دختر اضافه خواهد شد.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل ادامه داد: توسعه فضاهای فرهنگی، رفاهی، ورزشی و خوابگاهی از اولویت‌های دانشگاه است و با حمایت مدیریت دانشگاه، برنامه‌های مختلفی برای ارتقای امکانات دانشجویان در حال پیگیری است.

گیلکی‌بیشه با بیان اینکه افزایش ظرفیت خوابگاهی متناسب با تعداد دانشجویان غیربومی ضرورت دارد، تصریح کرد: تلاش می‌شود با استفاده از ظرفیت‌های موجود و ایجاد فضاهای جدید، شرایط مناسب‌تری برای اسکان و رفاه دانشجویان فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به نقش رسانه‌ها در ارتقای عملکرد دانشگاه گفت: اطلاع‌رسانی صحیح می‌تواند به افزایش رضایتمندی جامعه کمک کند و نقد منصفانه رسانه‌ها نیز زمینه شناسایی مشکلات و اصلاح امور را فراهم می‌کند.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل خاطرنشان کرد: هدف مجموعه دانشگاه فراهم کردن محیطی مناسب برای تحصیل دانشجویان است تا آنان در کنار بهره‌مندی از ظرفیت‌های علمی و آموزشی، از امکانات رفاهی مطلوب‌تری نیز برخوردار باشند.