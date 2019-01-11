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۲۱ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۲۲

زنگنه:

ایران درباره حجم و مقاصد صادراتی نفت خود مذاکره نمی کند

ایران درباره حجم و مقاصد صادراتی نفت خود مذاکره نمی کند

وزیر نفت در دیدار با همتای عراقی خود با تأکید بر غیر قانونی بودن تحریم های آمریکا علیه ایران، گفت: تهران از این تحریم ها تبعیت نمی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بیژن زنگنه روز گذشته (پنجشنبه ۲۰ دی‌ماه) در یک نشست مشترک خبری با ثامر الغضبان همتای عراقی خود تاکید کرد: تحریم‌های آمریکا علیه ایران کاملا غیر قانونی است و تهران از آنها تبعیت نخواهد کرد.

وزیر نفت کشورمان افزود: ایران در مورد حجم و یا مقاصد صادراتی نفت خام خود تا زمانی که تحت تحریم‌های آمریکا باشد، با کسی بحث نخواهد کرد.

ثامر الغضبانوزیر نفت عراق نیز در این نشست با بیان اینکه کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی متوقف شده است و انتظار می‌رود که قیمت‌ها به تدریج افزایش پیدا کند، ‌ تصریح کرد: هر گونه تصمیم در مورد کاهش عرضه نفت خام اوپک در آینده به تحولات قیمت نفت در بازار بستگی خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و برخی تولیدکنندگان غیر عضو از جمله روسیه در نشست ۷ دسامبر در وین توافق کردند تولید خود را با وجود فشارهای آمریکا بیش از سطوح مورد انتظار کاهش دهند.

کد مطلب 4509901

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