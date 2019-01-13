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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۵:۴۲

مهر گزارش می‌دهد؛

جزئیات عیدی پایان سال کارکنان مشمول قانون کار

جزئیات عیدی پایان سال کارکنان مشمول قانون کار

میزان عیدی پایان سال تمام کارکنان تحت پوشش قانون کار حداقل ۲ میلیون و ۲۲۲ هزار تومان و حداکثر عیدی نیز ۳ میلیون و ۳۳۳ هزار و ۸۰۰ تومان است.

به گزارش خبرنگار مهر، تمام کارکنان مشمول قانون کار که طبق تعریف این قانون «کارگر» شناخته می شوند، مشمول عیدی و پاداش پایان سال خواهند شد.

عیدی این گروه از کارکنان متفاوت از میزان عیدی کارکنان دستگاه های اجرایی و دولتی خواهد بود، به نحوی که به میزان عیدی آنها به نسبت میزان «حقوق پایه»  متغیر است.

مبنای پرداخت عیدی کارکنان مشمول قانون کار، در صورتی که یکسال کامل در محل کار فعلی خود سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، معادل دو ماه حقوق پایه آنها محاسبه می شود. البته قانون کار برای عیدی پایان سال سقف تعیین کرده به این ترتیب که این میزان نباید از سه برابر حقوق پایه مصوب ۹۷ که یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۹ تومان است،  بیشتر شود.

با توجه به اینکه حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۷ در شورای عالی کار یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۹ تومان تعیین شد، بنابراین عیدی کارگرانی که حقوق پایه آنها به این میزان است، ۲ میلیون و ۲۲۲ هزار و ۵۳۸ تومان خواهد بود که حداقل عیدی پایان امسال است.

سایر کارکنان تحت پوشش قانون کار که حقوق پایه آنها بیش از این میزان است، دو برابر حقوق پایه خود را به عنوان عیدی پایان سال دریافت می کنند به شرطی که میزان عیدی آنها از سه برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار (یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۹ تومان) بیشتر نشود. بنابراین حداکثر عیدی پایان سال تمام کارکنان مشمول قانون کار ۳ میلیون و ۳۳۳ هزار و ۸۰۷ هزار تومان خواهد بود و اگر دو برابر حقوق پایه از این سقف فراتر رفت، حداکثر عیدی دریافتی همان ۳ میلیون و ۳۳۳ هزار و ۸۰۷ تومان خواهد بود.

محاسبات مذکور برای تمام کارکنانی است که قرارداد آنها از فروردین ۹۷ منعقد شده و تا پایان اسفند ادامه دارد. همچنین کارگرانی که کمتر از یکسال در محل کار فعلی خود مشغول به کار هستند عیدی آنها به میزان تعداد ماه پرداخت حق بیمه آنها محاسبه خواهد شد. این گروه از شاغلان باید ۲برابر حقوق پایه خود را تقسیم بر ۱۲ ماه و مجموع حاصل را ضربدر تعداد ماه کارکرد خود کنند.

در جدول بالا عیدی کارکنان مشمول قانون کار با دریافت حداقل دستمزد ۹۷ به میزان مدت اشتغال در محل کار فعلی محاسبه شده است.  

کد مطلب 4511096
محمد جندقی

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    نظرات

    • حسینی IR ۰۸:۱۸ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
      2 0
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      مبالغ عیدی پرداختی در وزارت نفت برای کارکنان قرارداد مدت موقت همانند کارکنان رسمی و معادل یک ماه حقوق پایه پرداخت میشود و هیچگاه به کارکنان قراردادی تابع قانون کار دو برج عیدی پرداخت نشده و نمیشود.!!
    • محمودی ۱۰:۰۷ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
      0 0
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      مبلغ عیدی در سازمان فنی حرفه‌ای برای کارکنان قراردادی کارگری همان عیدی کارکنان رسمی می‌باشد خیلی پیگیری کردیم ولی جواب قانع کننده نگرفتیم
    • IR ۱۱:۳۹ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
      1 0
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      کارگرای خدماتی بیمارستان امام خمینی (ره) استان بوشهر، شهرستان کنگان با توجه به اینکه تمام وقت در بیمارستان شاغل هستند ولی متاسفانه بدون قرارداد و مزایای قانونی مشغول به کار هستند و حقوق را بصورت ساعتی دریافت میکنند
    • سعدآبادی IR ۱۱:۵۵ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
      0 0
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      در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی با کارمندان قراردادی سه ماهه قرارداد می بندند و بدون اینکه بیمه‌اشان کنند هرگز عیدی آخر سال هم بهشان پرداخت نمی کنند.

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