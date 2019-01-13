به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر امان اللهی اظهار داشت: پس از اطلاع ماموران انتظامی کرمانشاه مبنی بر اینکه یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در محور کوزران در حال تردد با تعداد زیادی گوشی قاچاق است، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به شناسایی مسیر حرکتی خودروی حامل کالای قاچاق، افزود: ماموران پاسگاه پس از کمین در محور مورد نظر پس از مدتی تعقیب و گریز موفق به توقیف این خودرو شدند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه بیان کرد: در بازرسی از خودرو ۲۷۹ دستگاه انواع گوشی تلفن همراه شامل ۲۱ دستگاه آیفون، ۵۸ دستگاه سامسونگ و ۲۰۰ دستگاه گلگسی کشف شد.

وی تصریح کرد: بر اساس نظریه کارشناسان، ارزش محموله کشف شده به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان می رسد.

امان اللهی با اشاره به توقیف خودرو و دستگیری یک متهم در این رابطه، از معرفی و به دستگاه قضائی جهت سیر مراحل قانونی و صدور احکام لازم خبر داد.

وی در پایان مبارزه با پدیده قاچاق را از مهمترین برنامه های پلیس برشمرد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون در حوزه کشفیات قاچاق رشد بسیار خوبی نسبت به سال قبل داشته ایم.