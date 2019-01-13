دعوت دختران قزوینی به اردوی تیم ملی بسکتبال سه به سه

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه آقازادگان از تیم شهرداری قزوین و مژگان خدادادی ملی پوش تیم نامی نو اصفهان به اردوی تیم ملی بسکتبال سه به سه بانوان بزرگسالان و جوانان در تهران فراخوانده شدند.

اردوی تیم ملی بسکتبال سه به سه زیر ۲۳ سال و بزرگسالان بانوان از امروز آغاز و تا چهارشنبه در مجموعه آزادی برگزار می شود.

تیم غفاری تاکستان قهرمان لیگ برتر فوتبال جوانان استان شد

مسابقات لیگ برتر جوانان استان قزوین با اعمال آرای انضباطی به پایان رسید و تیم غفاری تاکستان قهرمان شد.

تیم های اتحاد قزوین و آراد تاکستان هم دوم و سوم شدند.

این رقابت ها با شرکت ۶ تیم برگزار شد.

فوتبالیست تاکستانی به اردوی تیم ملی امید دعوت شد

حمیدرضا طاهرخانی فوتبالیست تیم پرسپولیس تهران به تیم ملی امید برای حضور در تورنمنت چهارجانبه قطر فراخوانده شد.

تیم فوتبال امید امروز تهران را به مقصد قطر ترک خواهند کرد و در کمپ اسپایر دوحه مستقر می شوند.

نخستین بازی تیم امید روز ۲۵ دی برابر تاجیکستان برگزار می شود.

در تورنمنت چهارجانبه قطر تیم های امید ایران، تاجیکستان، کویت و قطر حضور دارند.

سه فوتسالیست قزوینی به اردوی تیم ملی فوتسال بزرگسالان دعوت شدند

سعید مومنی و مرتضی عزتی از مس سونگون و علی رستمی از فرش آرا سه قزوینی دعوت شده به اردوی تیم ملی هستند.

این اردو از امروز تا ۲۴ دی در محل کمپ تیم ملی فوتسال در تهران برگزار می شود.

ملی پوشان خود را برای دیدارهای دوستانه برابر صربستان آماده می کنند.

تیم پگاه قهرمان مسابقات فوتسال دسته دو کارگران استان شد

در پایان این رقابت ها تیم پگاه در بازی نهایی با ضربات پنالتی شهرداری محمدیه را شکست داد و قهرمان شد.

مسابقات فوتسال دسته دو کارگران استان با حضور ٢۰ تیم در ورزشگاه کارگران البرز برگزار شد.