مادورو به دنبال گفتگو با مخالفان دولت ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر، با بالا گرفتن اقدامات ضد دولتی در ونزوئلا و مداخله آشکار آمریکا در امور داخلی این کشور، «نیکلاس مادورو» رئیس جمهور در تلاش است تا مذاکراتی را با مخالفان دولت کاراکاس برای پایان دادن به بحران سیاسی برگزار کند.

در همین رابطه شبکه تله سور ونزوئلا گزارش داد: نیکلاس مادورو بدنبال حمایت سازمان ملل متحد برای آغاز مذاکرات صلح با مخالفان دولت کاراکاس است.

رئیس جمهوری ونزوئلا همچنین از سازمان ملل خواست کمک کند تا تحریم های تجاری آمریکا علیه کاراکاس پایان یابد.

این در حالی است که مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا دیروز شنبه در اظهاراتی با دخالت آشکار در امور داخلی ونزوئلا گفت: دولت «نیکلاس مادورو» نامشروع است!

وزیر خارجه آمریکا در بیانیه ای که در این باره منتشر کرد، ادعا کرد: آمریکا به منظور بازگرداندن دموکراسی واقعی به این کشور تلاش خواهد کرد!

مایک پمپئو در ادامه وعده داد که از نهایت قدرت دیپلماتیک و اقتصادی کشورش برای اعمال فشار بر کاراکاس در این مسیر بهره خواهد گرفت.

این درحالیست که «نیکلاس مادورو» رئیس جمهوری ونزوئلا که با رأی مردم برای دومین بار به ریاست جمهوری این کشور انتخاب شده بود، چندی پیش سوگند یاد کرده و رسماً کار خود را در این سمت آغاز کرد. وی تا سال ۲۰۲۵ میلادی رئیس جمهوری قانونی این کشور به شمار می آید.

از سوی دیگر «خوآن گوآیدو» رئیس کنگره ملی ونزوئلا و از رهبران اپوزیسیون این کشور از آمادگی برای تصاحب مقام ریاست جمهوری این کشور آمریکای لاتین خبر داد و مدعی شد این مسئله امری موقت خواهد بود.

تنها ۲ روز بعد از آنکه نیکلاس مادورو با سوگند در برابر دیوان عالی ونزوئلا، دور دوم ریاست جمهوری خود را آغاز کرد؛ گوآیدو بار دیگر مشروعیت وی را زیر سوال برده و مدعی شد که با حمایت نیروهای نظامی و جامعه بین‌المللی، آماده تصاحب قدرت رئیس جمهور و اعلام انتخابات زودهنگام است.

گفتنی است دور دوم ریاست جمهوری مادورو تا ۲۰۲۵ طول خواهد کشید حال آنکه وی روز پنجشنبه، هنگام ادای سوگند در برابر دادگاه عالی، ضمن انتقاد از اتحادیه اروپا، واشنگتن را متهم کرد که علیه کشور بحران زده وی یک جنگ جهانی امپریالیستی به راه انداخته است.

همزمان، گوآیدو در واکنش به مراسم تحلیف و آغاز دومین دور ریاست جمهوری مادورو، اعلام کرد اپوزیسیون ونزوئلا برای تصمیم گیری و تعیین اقدامات بعدی خود، روز ۲۳ ژانویه (۳ بهمن) یک گردهمایی عمومی برگزار خواهد کرد.