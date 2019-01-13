استانداردسازی مدارس شاهد اولویت وزارت آموزش و پرورش است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رزاقی در نشست ستاد شاهد آموزش و پرورش هرمزگان گفت: اساس کار و راهبرد وزارت آموزش و پرورش قرار دادن این مدرسه‌ها در مسیر رقابت با سایر مدارس است و این مدرسه‌ها در نظام ارزیابی همپای سایر مدارس بدون ارفاق و یا ملاحظه مشمول ارزیابی هستند.

وی ادامه داد: این نگرش باعث شده است مدیران و معلمان مدارس شاهد با نهایت دقت و تلاش در ارتقای شاخص‌های آموزشی و تربیتی بکوشند و این مدارس را در شمار بهترین مدارس الگو کنند.

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش، عملکرد مدرسه‌های شاهد در ارزیابی‌های تخصصی را در تحقق اهداف سند تحول بنیادین عملکرد موفق ارزیابی کرد.

رزاقی افزود: با اجرای طرح تدبیر در مدارس ابتدایی و طرح تعالی مدیران در دوره متوسطه، هدف مشخص رسیدن به نقطه مطلوب در طرح استانداردسازی است.

این مقام مسوول برگزاری کارگاه‌های کیفیت بخشی فعالیت‌های آموزشی و پرورشی مدارس را در راستای تبیین نقشه راه سند تحول نظام تعلیم و تربیت و انسجام بخشی به فعالیت‌های این سند در جهت ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی عنوان کرد.

وی یادآور شد: مشارکت فعال و انگیزه بالای معلمان و مدیران مدارس شاهد در این دوره‌های آموزشی، چشم انداز مطلوبی را فرا روی آینده این مدارس قرار داده است.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان نیز گفت: در استان هرمزگان ۵ هزار و ۸۰۰ نفر دانش آموز در ۲۲ مدرسه شاهد مشغول تحصیل هستند.

به گفته موسی دادی زاده، از مجموع ۹۰۰ مدرسه تخریبی در استان، چهار مدرسه ابتدایی در حوزه شاهد هستند که انتظار داریم از محل اعتبارات ملی توجه ویژه‌ای به نوسازی این مدارس صورت پذیرد.

وی افزود: با توجه به تکلیف برنامه ششم توسعه، وزارت آموزش و پرورش مکلف است ۵۰ درصد از دانش آموزان را به سمت مدارس فنی حرفه‌ای و کار دانش سوق دهد.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان اضافه کرد: احداث هنرستان فنی حرفه‌ای شاهد متناسب با نیاز این استان مورد تقاضا است که امیدواریم مساعدت‌های لازم صورت گیرد.

دادی زاده ادامه داد: سند تحول بنیادین به عنوان نقشه راه آموزش و پرورش، اساس و محور فعالیت همه مدیران و معلمان در استان هرمزگان است و مدارس شاهد در تحقق اهداف سند عملکرد برنامه محور دارند.

شرکت در مراسم غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا، برگزاری کارگاه کیفیت بخشی فعالیت‌های آموزشی و پرورشی مدارس شاهد دوره ابتدایی، تشکیل جلسه ستاد شاهد استان و دیدار با خانواده شهید مدافع حرم، شهید خلیل تختی نژاد از برنامه‌های سفر مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش به استان هرمزگان بود.